Studie: Wo Deutschland in 200 Jahren am stärksten gewachsen ist

Mehr Wohlstand für größere Teile der Bevölkerung, Fortschritte in der Medizin, ein Zuwachs an individueller Sicherheit: Dass die Bevölkerung Deutschlands in den vergangenen zwei Jahrhunderten massiv gewachsen ist, kann nicht überraschen. Interessant aber ist es, zu verfolgen, wo wann wie viele Menschen lebten.

Eine Studie zur historischen Bevölkerungsentwicklung des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB) in Wiesbaden weist nach, dass die Bevölkerung praktisch über den gesamten Zeitraum angestiegen ist - die Entwicklung in einzelnen Großregionen aber höchst unterschiedlich verlaufen ist.

Schrittmacher: Der Westen

Das stärkste Wachstum verzeichnete der Westen Deutschlands, der sich in der Studie aus den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland zusammensetzt. In dieser Region leben heute 29,3 Millionen Menschen und damit ziemlich genau sechsmal mehr als zu Anfang des 19. Jahrhunderts (4,9 Millionen). Besonders stark besiedelt: Das Ruhrgebiet und einzelne Boomregionen an Rhein und Main, die alle in der als "blaue Banane" bekannten europäischen Dichtezone von London bis Mailand liegen.

Viermal mehr Bayern als anno 1820

Im Süden - Bayern und Baden-Württemberg - wuchs die Bevölkerungszahl von 5,7 auf 24,2 Millionen auf mehr als das Vierfache. Dabei verlief die Entwicklung alles andere als konstant - das BiB spricht von einer "Achterbahnfahrt". Hatte der Süden 1816 von den vier betrachteten Regionen noch den größten Teil vom Kuchen, so ging dieser bis Anfang des 20. Jahrhunderts auf 21 Prozent zurück, um nach 1945 wieder anzusteigen.

Ergänzend lässt sich eine massive Landflucht in Richtung auf die Metropolen beobachten. München etwa wuchs allein in der Prinzregentenzeit (1886 bis 1912) von 250.000 auf über 600.000 Menschen an; für die nächste Verdopplung brauchte die Stadt dann gut 100 Jahre.

Der Norden füllt sich stetig, aber langsam,

Norddeutschland, bestehend aus den heutigen Bundesländern Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen sowie Bremen, blieb trotz eines starken Zuwachses von 3,0 auf 13,4 Millionen Einwohner über die gesamte Zeitspanne die Region mit der geringsten Einwohnerzahl.

Auf und Ab in Ostdeutschland

Markante Veränderungen zeigen sich in Ostdeutschland, worunter die BiB-Forscher die neuen Bundesländer einschließlich Berlin verstehen. Zwischen 1850 und 1920 war der Osten unter den vier betrachteten Landesteilen lange Zeit die Region mit der höchsten Bevölkerungszahl. Die Entwicklung verlief bis zum Zweiten Weltkrieg nahezu parallel zur Region West. "Dies änderte sich mit der deutschen Teilung und der Gründung der DDR", so BiB-Geograph Sebastian Klüsener.

Seit 1950 nahm die Einwohnerzahl von 20,5 auf nunmehr 16,1 Millionen ab, während gerade der Westen und der Süden noch einmal deutliche Zuwächse verzeichneten. Inzwischen, so das BiB, leben im Osten Deutschlands in etwa so viele Menschen wie um 1910.

Und wie geht's in Bayern weiter?

Fragt man neben den Historikern die Prognostiker des Landesamts für Statistik, lautet die Antwort: Bayern wächst weiter. In der Mehrzahl aller 2056 bayerischen Gemeinden, so der aktuelle Demographie-Spiegel, werden 2033 mehr Menschen leben als heute - insgesamt 13,5 Millionen Bayern, ein Plus von 2,6 Prozent.

Rund ein Drittel der Gemeinden indes dürfte leicht schrumpfen. Von einem starken Rückgang – also mehr als zehn Prozent – sind laut Prognose nur 54 Gemeinden betroffen, darunter viele in Ober- und Unterfranken. Eine offene Frage bleibt, inwieweit der von Corona angestoßene Trend zum Homeoffice das Ausbluten einzelner schwächer besiedelter Regionen verlangsamen oder gar stoppen könnte.