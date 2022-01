Studie: Viele Medikamente bei Omikron-Variante wirkungslos

Eine Studie kommt zu dem Ergebnis, dass die Omikron-Variante des Coronavirus gegen viele Antikörper-Medikamente resistent ist. An der Studie haben auch Wissenschaftler der Uni Erlangen teilgenommen.

Booster erhöht Schutz auch bei Omikron

Demnach scheinen einige Mittel, die sich gegen frühere Varianten des Virus als hochwirksam erwiesen haben, bei Omikron nicht den gewünschten Effekt zu erzielen, teilt die Friedrich-Alexander-Universität (FAU) mit. Außerdem konnten die Forscherinnen und Forscher bestätigen, dass Impfungen gegen die neue Virusvariante schwächer wirken und auch die Antikörper Genesener weniger stark auf Omikron reagieren.

Dennoch zeige die Studie ganz klar: Impfen hilft und der Booster erhöht den Schutz auch gegen Omikron deutlich, bekräftigen die Wissenschaftler.

Fast alle therapeutischen Antikörper wirkungslos

Die wichtigste – und dramatischste – Erkenntnis der Studie ist, dass die meisten der so genannten therapeutischen Antikörper, die zur Behandlung von Covid-19-Infizierten zugelassen sind, nicht gegen die Omikron-Variante wirken. Derzeit werden häufig Kombinationen aus den Antikörpern Casirivimab und Imdevimab sowie aus Etesevimab und Bamlanivimab für die Behandlung von COVID-19 eingesetzt. Die Tests des Teams zeigen jedoch, dass diese Antikörper gegen Omikron weitgehend wirkungslos sind.

Lediglich einer der getesteten Antikörper, Sotrovimab, hemmt das Omikron-Spike. Dieses Medikament könnte nun ein wichtiger Bestandteil der Behandlung von mit Omikron Infizierten werden, schlussfolgern die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Auch für Geimpfte und Genesene gilt: Antikörper, die gegen frühere Varianten von Covid-19 äußerst effektiv waren, hemmen das Omikron-Virus schwächer. Dieses Ergebnis der aktuellen Studie bestätigt die Resultate früherer internationaler Untersuchungen zur Omikron-Mutation.

Kreuzimmunisierung vorteilhaft

Sowohl die Zweifach- als auch die Dreifach-Impfung wirken schwächer gegen das Omikron-Virus als gegen die früheren Virusmutationen, das zeigt die Studie deutlich. Dennoch gibt es gute Nachrichten: Mit der dritten, also der Booster-Impfung lässt sich allgemein ein recht guter Schutz erzielen. Noch stärkere Wirksamkeit bietet die Kreuzimmunisierung, also das Impfen mit verschiedenen Vakzinen. In der Studie wurden Proben von rein mit Biontech-Pfizer- sowie mit Biontech-Pfizer/AstraZeneca-Geimpften untersucht. "Wir gehen jedoch davon aus, dass sich unsere Ergebnisse auch auf diejenigen übertragen lassen, die mit Moderna bzw. Moderna-Kombinationen immunisiert wurden", sagt Prof. Dr. Hans-Martin Jäck, der die Molekular-Immunologische Abteilung am Uni-Klinikum Erlangen der FAU leitet.

Genesene von früheren Virusvarianten nicht besser geschützt

Die Forschenden haben außerdem untersucht, ob Erkrankte, die sich während der ersten Corona-Welle in Deutschland infiziert und entsprechende Antikörper gebildet haben, vor der Omikron-Variante geschützt sind. Das Ergebnis ist allerdings enttäuschend. Denn die Antikörper aus Infektionen mit früheren Virusvarianten haben kaum Wirkung gegen das Omikron-Spike. Hier stehen allerdings noch Untersuchungen aus: Unbekannt ist nämlich, wie die zweite Reihe der Immunabwehr, die so genannten T-Zellen oder Fresszellen, die ebenfalls bei einer Infektion gebildet werden, auf Omikron reagieren.

Beste Schutzmaßnahmen: Impfen und Boostern

Die Forscherinnen und Forscher betonen, dass die Antikörpertherapien für Covid-19 sowie Impfstoffe dringend an die Omikron-Variante angepasst werden müssen. Doch auch wenn die Impfung gegen Omikron schwächer wirke, sei sie dringend zu empfehlen – zusammen mit den bekannten Corona-Schutzmaßnahmen. "Also heißt die Devise: Lassen Sie sich impfen und holen Sie sich die Booster-Impfung", mahnt Professor Hans-Martin Jäck.