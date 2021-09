Studie: Tausende zugewanderte Lehrkräfte werden nicht anerkannt

"Tausenden zugewanderten Lehrerinnen und Lehrern wird der Weg an die Schulen verbaut", kritisiert die GEW-Studie mit dem Titel "Verschenkte Chancen?!"

Von bundesweit rund 2.500 Anträgen von zugewanderten Lehrkräften auf Anerkennung ihrer im Ausland erworbenen Abschlüsse würden pro Jahr nur etwa 500 - also 20 Prozent - anerkannt, erläuterte Studienautor Roman George in Frankfurt. Diese Quote lasse sich auf 50 Prozent steigern, so George. Dann könnten "Jahr für Jahr nach unseren Schätzungen bundesweit bis zu 1.375 migrierte Lehrkräfte eine volle Lehramtsbefähigung erhalten", betonte er.

"Verschleudertes" Potenzial angesichts des Lehrermangels

Dieses Potenzial werde von den Bundesländern "verschleudert", obwohl der Bedarf gerade in einer Migrationsgesellschaft mit einer "vielfältigen, diversen Schülerschaft" wachse. Die GEW-Bundesvorsitzende Maike Finnern betonte, Deutschland stehe mittelfristig vor einem dramatischen Lehrkräftemangel. "250.000 Lehrkräfte fehlen wahrscheinlich in den nächsten zehn Jahren", sagte Finnern. "Die Länder sollten diese Ressourcen nicht länger verschenken", forderte sie mit Blick auf Lehrkräfte mit Migrationshintergrund.

Nur wenigen gelingt der Übergang ins deutsche Bildungssystem

George sprach von einer "leichten Nord-Süd-Tendenz" bei der Bereitschaft zur Anerkennung der Qualifikation migrierter Lehrkräfte. "Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und das Saarland scheinen besonders hohe Hürden aufzubauen", so der Studienautor.

Deutschlandweit wurden der Studie zufolge von 2016 bis 2018 mindestens 12.000 Menschen beraten, die ihre im Ausland erworbenen Qualifikationen für den Lehrkräfteberuf anerkennen lassen wollten. Im gleichen Zeitraum seien 7.365 Erstanträge auf Anerkennung registriert worden.

Bei nur elf Prozent sei aber im jährlichen Durchschnitt die "volle Gleichwertigkeit" mit einem in Deutschland erworbenen Abschluss festgestellt worden, 17 Prozent erhielten ablehnende Bescheide und 68 Prozent sollten eine sogenannte "Ausgleichsmaßnahme" beginnen. Im Land Berlin hätten von 1.662 Bewerbern, die einen solchen Anpassungslehrgang abschließen sollten, dies aber nur 171 geschafft, sagte George, der von einem "erschreckenden Befund" sprach.

Berufserfahrung wird nicht gewürdigt

Es gebe etwa einen "akribischen" Blick auf die Studienleistungen der migrierten Bewerber, so George, aber "kaum Anerkennung ihrer Berufserfahrung". Zudem würden von ausländischen Lehrkräften oft "fast muttersprachliche Sprachkompetenzen" in Deutsch gefordert. Lehrkräfte aus EU-Ländern hätten "grundsätzlich bessere Chancen" als solche aus Drittstaaten, etwa aus Syrien.

Problematisch sei auch, dass anders als in anderen Ländern Lehrkräfte in Deutschland zwei Unterrichtsfächer vorweisen müssten, so GEW-Chefin Finnern. Für die volle Anerkennung müssen darum viele ausländische Lehrkräfte ein weiteres Fach erlernen. Finnern forderte die Möglichkeit, dass die Betreffenden dies berufsbegleitend tun könnten und in der Zeit bereits teilweise bezahlt würden. "Die Leute müssen ihre Familien ernähren", sagte sie.

"Eignungsprüfungen an den Bedarf anpassen"

Um zugewanderten Lehrkräften angemessene Beschäftigungschancen zu bieten, sei es zudem dringend nötig, "die Anerkennungsverfahren sachgerechter und transparenter zu gestalten", forderte Finnern. Eignungsprüfungen und "Anpassungslehrgänge" müssten stärker an den Bedarfen ausgerichtet werden. Zudem müssten die Zugänge zu Nachqualifizierungen erleichtert werden.