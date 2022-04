Studie: Schulleiter finden Stundenpläne "nicht mehr zeitgemäß

Deutschland braucht eine "neue Kultur des Lernens" damit Schulen zukunftssicher werden. Das zeigt eine repräsentative Schulleitungs-Studie des FiBS Forschungsinstitut für Bildungs- und Sozialökonomie aus Berlin im Auftrag von Cornelsen.

Hierfür hat das Forschungsinstitut mehr als 1.100 Schulleiterinnen und Schulleiter unterschiedlicher Schulformen und in ganz Deutschland online befragt, welche Erwartungen sie an die Schule der Zukunft haben. Zusätzlich wurden mit 50 Schulleitern tiefergehende Einzelinterviews geführt. Als wichtigste Baustellen nannten die Befragten die Überarbeitung von Stundenplänen, den Ausbau von Ganztagsschulen und eine Neuaufstellung der Kollegien.

Mehr Projekte statt klassische Schulfächer

Aber was sollte Schule künftig für junge Menschen leisten? Darüber herrscht unter Deutschlands Schulleitern große Einigkeit. Praktisch alle Befragten - 97 Prozent, sind der Meinung, dass Schulen Chancengleichheit in der Bildung ermöglichen müssen. 82 Prozent wollen die traditionelle Aufteilung in Fächer stark überarbeiten. Dafür können sie sich die Arbeit in Projekten oder stark vernetzte Fächer vorstellen.

89 Prozent der Schulleiter finden das Konzept der gebundenen Ganztagsschulen sympathisch - mit Lern-, Spiel- und Erholungsphasen. Fast alle - 93 Prozent wünschen sich, dass im Unterricht mehr Lebenskompetenzen vermittelt werden, um Schüler:innen besser auf das Erwachsensein und die Arbeitswelt vorzubereiten.

BR24 hat auch bei TikTok über den offenen Brief der Schulsprecher berichtet. Dort erreichen wir eine junge Zielgruppe, nicht zuletzt Schüler. Wir haben sie gefragt, wie gut sie sich aktuell an der Schule fühlen. Hier eine kleine Analyse der Kommentare, einige Stunden nach der Veröffentlichung des Videos.

Größtenteils Zustimmung auf Schülerseite

Die Kommentare zum Video verraten: Ein verändertes Schulsystem würde auch bei den Schülerinnen und Schülern gut ankommen. Einige User schreiben Kommentare wie "Ist ja auch schon seit Jahrzehnten überfällig" oder "Wird mal Zeit was zu verändern".

User "travelfamily10" kann sich scheinbar sehr mit dem Wunsch der Schulleiter identifiziere und sieht darin auch eine gute Grundlage für das folgende Arbeitsleben. Er schreibt: "An wen muss man sich mit dieser tollen Vision wenden? Das wäre echt an der Zeit! Die Arbeitswelt braucht Projektdenken dringend!!!". Ein konkreter Vorschlag ist in den Kommentaren ebenfalls zu finden, hier heißt es: "Erste Hilfe ab der ersten Klasse statt Religion oder so."

Skepsis bei der Umsetzung

Ein starkes Meinungsbild, was sich in den Kommentaren abzeichnet ist die Skepsis gegenüber einer wirklichen Veränderung. User schreiben hier: "Ich seh meine Schule in 20 Jahren noch immer mit nem Overhead Projektor" oder auf die Frage: Wie stellt ihr euch die Zukunft der Schule vor? folgt die Antwort: "Ich stell sie mir genau wie heute vor... wird sich nichts dran ändern."

Einige User sehen hier Handlungsbedarf auf politischer Ebene. Sie schreiben, dass sie davon ausgehen es werde sich nichts verändern, da die Politik zu faul sei hier zu handeln.