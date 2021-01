Studie: Regensburg hat bundesweit die meisten Singlehaushalte

In Deutschland gibt es immer mehr Singlehaushalte. Wie das Nürnberger Marktforschungsunternehmen GfK mitteilt, beträgt ihr Anteil deutschlandweit 41,8 Prozent. Dieser sei in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen.

Am höchsten sei der Wert in Regensburg in der Oberpfalz, erklärt Markus Frank, Experte für GeoMarketing bei der GfK: "Den ersten Platz belegt, wie in den Jahren zuvor, die Stadt Regensburg. Der Anteil an Einpersonenhaushalten liegt hier bei mehr als 57 Prozent."

Bundesländervergleich: Berlin bei Singlehaushalten vorne

Den höchsten Anteil mit Mehrpersonenhaushalten, in denen Kinder leben, verzeichnet der Landkreis Eichstätt. Beim Blick auf die Bundesländer zeigt sich laut GfK, dass insgesamt die meisten Mehrpersonenhaushalte mit Kindern in Baden-Württemberg zu finden sind (31 Prozent). Die meisten Singlehaushalte im Bundesländervergleich gibt es in Berlin. Hier liegt der Anteil der Einpersonenhaushalte bei 52,7 Prozent.