Studie: Mehrheit befürwortet Helmpflicht für Radfahrer

Etwas mehr als die Hälfte der Radfahrer in Deutschland würde eine Helmpflicht befürworten. Das ergab eine vom Prüfkonzern Dekra in Auftrag gegebene Umfrage. 59 Prozent der Befragten gaben demnach an, dass Radfahrer verpflichtet sein sollten, einen Helm zu tragen.

Beim Thema Elektrofahrrad waren die Antworten noch deutlicher. 77 Prozent sprachen sich für eine Helmpflicht für E-Bike-Fahrer aus. Rund 40 Prozent der Befragten gab an, beim Radfahren immer oder fast immer einen Helm aufzusetzen.

Mehr als jeder vierte Fahrradfahrer will keinen Helm tragen

Aus der Umfrage geht aber auch hervor, dass mit 28 Prozent mehr als jeder Vierte der Befragten generell auf einen Helm beim Fahrradfahren verzichtet. Die anderen Befragten tragen den Helm nach eigenem Bekunden meistens, gelegentlich oder selten.

Unfallversicherer sprechen sich schon längere Zeit für eine Helmpflicht aus - wie etwa die Allianz. Alle zwei Jahre gibt die Versicherungsgesellschaft eine Studie zum Straßenverkehr in Auftrag. Obwohl in den vergangenen Jahren die Straßen für die Verkehrsteilnehmer grundsätzlich immer sicherer geworden seien, sehen die Unfallforscher beim Zweiradverkehr großen Handlungsbedarf.

Unfallversicherer für Helmpflicht

Die jüngste Studie der Allianz vom März zeigt: 40 Prozent aller Verkehrstoten und fünfzig Prozent der Schwerverletzten sind Zweiradfahrer. Dass hier die Zahl der Opfer in den vergangenen Jahren im Gegensatz zum PKW-Verkehr sogar gestiegen ist, liegt laut Christoph Lauterwasser, Leiter des Allianz Zentrums für Technik, an den E-Bikes. Auch er spricht sich deshalb für eine Helmpflicht aus.

"Jede zweite tödliche Fahrradverletzung ist eine Kopfverletzung und wir haben auch aus Metastudien gesehen, dass der Fahrradhelm eindeutig hilft den Kopf zu schützen. Wir haben bei Nacht doppelt so viele ohne Helm wie mit", sagt Lauterwasser. Laut Befragung lehnen Menschen, die älter sind als 75 Jahre, den Helm am häufigsten ab. Zudem wurde festgestellt, dass knapp 60 Prozent der getöteten Fahrradfahrer über 64 Jahre alt sind.

Gesetzliche Helmpflicht in vielen Ländern Europas

In einigen anderen europäischen Ländern gibt es bereits eine gesetzliche Helmpflicht: Malta und Finnland schreiben Radfahrern jeden Alters vor, einen Helm zu benutzen. In Spanien und der Slowakei ist das außerhalb geschlossener Ortschaften für alle Pflicht. In Estland, Litauen, Österreich, Tschechien, Kroatien, Schweden, Slowenien, Island und auch der Slowakei müssen Kinder und Jugendliche grundsätzlich einen Fahrradhelm tragen. Bis zu welchem Alter diese Helmpflicht gilt, variiert von Land zu Land. In Tschechien fallen beispielsweise Jugendliche bis 18 darunter, in Österreich nur Kinder bis zwölf.

In Deutschland ist eine Helmpflicht nicht gesetzlich verankert. Nach Angaben des Verkehrsclubs ACV steht es Fahrradfahrern jeder Altersklasse daher frei, ob sie mit einem entsprechenden Kopfschutz in die Pedale treten möchten.