Studie: Lust auf Neuwagen so groß wie zuletzt 2003

Glaubt man der heute veröffentlichten Aral Studie "Trends beim Autokauf 2021", überlegen 40 Prozent der Autofahrer, sich in den nächsten anderthalb Jahren ein neues Auto zuzulegen. Das ist der höchste Wert seit der ersten Befragung im Jahr 2003. Bei der letzten Erhebung vor Corona waren es noch 35 Prozent. Dabei gewinnen vor allem alternative Antriebsarten an Bedeutung

"Das Interesse der Kunden an einem Neuwagen war selten so hoch wie heute und die Bereitschaft wächst, für neue Antriebstechnologien auch mehr zu bezahlen," sagt auch Peter Sauermann, Leiter der Aral Forschung.

Für Sauermann deutet sich ein "Paradigmenwechsel" an. "Standen bei der Trend-Studie 2019 noch Diesel- und Ottomotoren ganz oben auf der Wunschliste, haben alternative Antriebsarten inzwischen aufgeholt. Jeder Vierte will sich inzwischen ein Hybridfahrzeug zulegen, und das Interesse an Komplett-Stromern liegt aktuell bei 15 Prozent," so Sauermann. Das entspreche immerhin mehr als einer Verdopplung innerhalb von zwei Jahren.

Weiter Bedenken bei Reichweite und Ladedauer

Die Bedenken sind freilich weiterhin groß. Bei der Reichweite, so Sauermann, erwarteten die Befragten, "dass man ohne Ladestopp 680 Kilometer weit kommt." Die Schere zwischen Wunsch und Wirklichkeit geht damit derzeit noch auseinander. Das betreffe auch die Ladedauer, bei der 30 Minuten für die meisten Befragten die Schmerzgrenze seien.

Die Mehrkosten hingegen seien - zumindest nach Auskunft der Studienteilnehmer - nicht das zentrale Hindernis bei der Anschaffung. "Fast zwei Drittel der Befragten geben an, dass sie sich auch ohne staatliche Förderung ein E-Auto zulegen würden", so Sauermann.

Was tut die Politik?

Fraglich ist indes, ob Politik und Behörden genug unternehmen, um neue Mobilitätsformen konkurrenzfähig zu machen. Hildegard Müller, Chefin des Branchenverbands VDA, zweifelt an der Zielmarke von einer Million Ladesäulen im Jahr 2030. Dafür nämlich müssten jede Woche 2.000 Ladepunkte gebaut werden - tatsächlich seien es derzeit nur 300.

Auch Bayerns Staatsregierung bleibt im Handeln hinter ihren Bekenntnissen zur E-Mobilität zurück. So waren nur 60 von über 2.000 im Jahr 2020 angeschafften Dienstwägen des Freistaats E-Fahrzeuge. Schlagzeilen über Parkverbote für E-Autos in kommunalen Parkhäusern aufgrund von Brandschutzbedenken tragen ebenso wenig dazu bei, potentielle E-Auto-Interessenten in ihrer Kaufabsicht zu bestärken.

Die Industrie wechselt auf die Überholspur

Die deutsche Autoindustrie immerhin scheint ihre abwartende Haltung gegenüber der E-Mobilität aufgegeben zu haben. Zudem sind die Kassen der bayerischen Hersteller BMW und Audi für den Systemwechsel gut gefüllt.

Beim E-Mobilitätsweltmeister Norwegen lagen die Absatzzahlen von Audi 2020 vor denen von Tesla. Auch in Deutschland steigt Cheflobbyistin Müller in einem Pressestatement zur Bundestagswahl aufs (E-)Gas: Ihr zufolge wird keines der Wahlprogramme der Parteien zur Bundestagswahl der "umfassenden Dimension des Themas gerecht". Die Internationale Automobilausstellung, die vom 7. bis 12. September in leicht geschrumpfter Form erstmals in München stattfindet, soll dementsprechend als "Mobilitätsmesse IAA Mobility" an den Start gehen.

Aus dem Fokus: die Alternativen zur Alternative

Etwas ins Hintertreffen gerät derweil die Forschung zu anderen klimaschonenden Antriebsarten. Das spürt zum Beispiel der frühere Audi-Ingenieur Roland Gumpert, für dessen Methanol-Brennstoffzellen-Antrieb sich die Industrie nicht interessiert, weil er nicht für die Großserienproduktion geeignet sei.

Erst im Februar haben 60 Forscher in einem offenen Brief die Bundesregierung zu mehr "Technologieoffenheit" aufgefordert. Mitunterzeichner Peter Pfeffer, Leiter des Labors für Fahrzeugtechnik an der Hochschule München, kritisiert insbesondere, dass Industrie und Politik auf zu große Fahrzeuge setzten - und diese etwa bei der Produktion ihrer Akkus besonders viele CO2-Emissionen verursachen. Antworten haben die Forscher bisher nur von einzelnen Politikern der Opposition erhalten.