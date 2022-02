Studie: Klimaschutz beim Altbau kostet 3,6 Billionen Euro

Heizen und Warmwasser treibenden Klimawandel an: Rund 14 Prozent der Treibhausgase, die Deutschland jährlich ausstößt, kommen aus dem Gebäudesektor. Um die Klimaziele zu erreichen, muss dieser Wert deutlich sinken, zum Beispiel durch Sanierungen und besseres Dämmen, und das wird sehr viel Geld kosten.

Eine Studie im Auftrag des Verbändebündnisses Wohnungsbau ergab, dass diese Kosten bei bis zu 150 Milliarden Euro pro Jahr liegen. Bis 2045 – dem Jahr, in dem Deutschland klimaneutral sein will - wären das insgesamt 3,6 Billionen Euro. Das ist mehr als das Bruttoinlandsprodukt Deutschlands 2020.

Diskussion um Energieeffizienzstandards

Es könnte aber noch teurer werden, warnen die Verbände, wenn die Bundesregierung die Standards umsetzt, die sie in den Koalitionsvertrag geschrieben hat: Die Koalitionspartner wollen die Energieeffizienzstandards bei neu gebauten Häusern bis 2025 auf das derzeit höchstmögliche Maß anheben (Effizienzhaus 40) und setzen auch bei Sanierungen auf hohe Standards (Effizienzhaus 70).

Die Studie rechnet mit deutlich weniger strengen Klimaschutz-Modernisierungen (Effizienzhaus 70 beim Neubau und 115 bei Sanierungen), die im Grunde jetzt schon Standard beim Bauen sind, kommt damit aber bei den Altbausanierungen bereits auf die genannten 3,6 Billionen Euro.

Die Herausforderung: Klima schützen und günstig wohnen

Es ist der große Konflikt: Einerseits sollen günstige Wohnungen für alle entstehen, gleichzeitig sollen Wohnungen klimafreundlich sein. Geht das zusammen? Das Wohnungsbau-Bündnis, in dem unter anderem Immobilienunternehmen, die Baubranche, die Gewerkschaft IG BAU und Mieterbund vertreten sind, schlägt eine Doppelstrategie vor: Nur nach mittleren Standards sanieren, sodass es nach Einschätzung des Bündnisses wirtschaftlich tragbar ist, und dann beim Heizen und beim Strom komplett auf Erneuerbare Energien umstellen.

Allerdings setzen gerade viele Branchen - zum Beispiel Chemie-Unternehmen – auf grünen Strom, um ihre Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Das stellt die Energieversorgung ohnehin vor große Herausforderungen.

Hohe Standards, gleich hohe Mieten?

Jeder wolle die Klimaschutzziele erreichen, betont Robert Feiger, Chef der Gewerkschaft IG BAU: "Aber wir müssen das Ganze schon auch bezahlbar handeln." Würde man ältere Gebäude bis auf den höchsten Standard sanieren, besteht aus Sicht Feigers die Gefahr, "dass die Mieten ins Unerträgliche steigen".

Dieses Dilemma sieht auch das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln (IW). Die Standards so zu lassen, wie sie jetzt sind, und nicht nach höheren zu sanieren, sei trotzdem nicht die Lösung. Denn so seien die Klimaschutzziele nicht zu erreichen, sagt Ralph Henger, IW-Experte für Immobilienmärkte. Der Vorschlag der Bundesregierung bei Neubauten in drei Jahren den höchsten Energieeffizienzstandard 40 anzulegen, sei prinzipiell der richtige Weg – wenn gleichzeitig die Rahmenbedingungen für die Baubranche entsprechend verbessert würden.

Geywitz und Habeck diskutieren mit Baubranche

Das Verbändebündnis Wohnungsbau hofft auf einen Mittelweg - und auf ein großes Förderpaket. 30 Milliarden Euro Förderung pro Jahr seien nötig. Ihre Forderungen wollen sie beim Wohnungsbautag heute mit der Politik diskutieren. Am Nachmittag sprechen Bauministerin Klara Geywitz (SPD) und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) auf der Veranstaltung.

Vier Millionen neue Wohnungen durch Umbau und Aufstockung

Die Studie der Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Wohnen hat auch untersucht, wie der Platz für die 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr, die die Bundesregierung angekündigt hat, geschaffen werde könnte. Ein großes Potential gebe es beim Umbau von Büros zu Wohnungen. Rund 1,9 Millionen neue Wohnungen könnten so entstehen, rechnet Institutsleiter Dietmar Walberg vor. Das gehe auch noch relativ günstig mit Umbaukosten von weniger als 1.200 Euro pro Quadratmeter.

Zum Vergleich: Beim Neubau seien es mehr als 3.100 Euro pro Quadratmeter, so Walberg. Er fordert daher eine Umbau-Offensive. Neben Büros könnten Wohnhäuser aufgestockt werden. Ebenso könnten Bauherren auf Verwaltungsgebäude, Bürokomplexe, Supermärkte oder Parkhäuser ein oder mehrere Stockwerke zusätzlich setzen. Insgesamt könnten so 4,3 Millionen neue Wohnungen entstehen, ohne "nur einen einzigen Quadratmeter Bauland zusätzlich zu benötigen", so Walberg.