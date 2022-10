Studie: Kita-Plätze-Mangel auch 2023 riesig

Rund 384.000 Kita-Plätze werden 2023 deutschlandweit fehlen, das hat eine Studie der Bertelsmann-Stiftung errechnet. Mit 362.400 fehlenden Plätzen ist vor allem in den westlichen Bundesländern die Not groß.

Fast 100.000 Fachkräfte fehlen in Kinderbetreuung

Für die Ermittlung der Zahlen hat die Bertelsmann-Stiftung die Betreuungsquoten der Kita-Kinder im Jahr 2021 mit dem Anteil der Eltern abgeglichen, welche im gleichen Jahr in der Kinderbetreuungsstudie des Deutschen Jugendinstituts (DJI) einen Betreuungsbedarf hinterlegt haben. Daraus ließe sich schlussfolgern, dass insgesamt 98.600 Fachkräfte fehlen. Die zusätzlich benötigten Personalkosten sollen sich auf 4,3 Milliarden Euro belaufen. Neben fehlenden Fachkräften in Kitas beklagt die Studie auch, dass zu wenig ausgebildete Erzieherinnen und Erzieher zu viele Kinder gleichzeitig betreuen müssen.

Kita-Not auch in Bayern groß

Auch in den bayerischen Kitas soll die Not im kommenden Jahr groß sein. Laut der Studie fehlen im Freistaat 62.000 Kita-Plätze. Für eine laut Bertelsmann-Stiftung kindgerechte Betreuung müssten im kommenden Jahr rund 35.300 Fachkräfte eingestellt werden, was etwa 1,5 Milliarden Euro Personalkosten jährlich entspreche.

Seit dem 1. August 2013 haben Kinder ab dem ersten vollendeten Lebensjahr in Deutschland bis zum Schuleintritt einen Rechtsanspruch auf einen Platz in einer Kindertageseinrichtung. Jedoch: Besonders bei Kindern unter drei Jahren gibt es der Studie zufolge eine große Lücke zwischen Angebot und Nachfrage. Damit könne Bayern auch bis 2023 den im Bundesgesetz verankerten Rechtsanspruch auf einen Platz in der Kindestagesbetreuung nicht für jedes Kind mit Bedarf erfüllen.

Familienministerin Scharf sieht "Kraftakt" bei Kinderbetreuung

Bayerns Familienministerin Ulrike Scharf sieht die bayerischen Kitas dennoch den Umständen entsprechend gut gerüstet. Der Freistaat leiste einen unglaublichen Kraftakt, was die Kinderbetreuung betreffe. Dabei wolle Bayern Quer- und Neueinsteigern den Berufseinstieg erleichtern. Zudem seien schnelle flexible Möglichkeiten in Form von Mini-Kitas, Großtagespflege und Einstiegsgruppen geschaffen worden.

SPD: "Bayern hat Kita-Ausbau jahrelang verschlafen"

Die SPD-Landtagsabgeordnete Doris Rauscher kritisiert dagegen, dass Bayern es jahrelang verschlafen habe, den Kita-Ausbau voranzutreiben. Kurzfristig sei es sehr schwer, das Ruder nun herumzureißen. Man müsse nun allerdings alles dafür tun, dass das derzeit eingesetzte Personal den Kindertagesstätten erhalten bleibe.

Dafür müssten dringend Verbesserungen bei den Rahmenbedingungen gemacht werden, so Rauscher. Das bedeute konkret "einen besseren Personalschlüssel, schnellere Anerkennungen von Fachkräften mit ausländischen Abschlüssen oder den Einsatz von zusätzlichen Fachkräften, beispielsweise aus dem Bereich der Sprachförderung oder Inklusion".