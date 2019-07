Studie: Jeder zweite Grundschüler erlebt Gewalt

Die Erfahrungen physischer und psychischer Gewalt sind an Grundschulen deutlich ausgeprägter als an allen anderen Schultypen. Mehr als jeder zweite Grundschüler hat mindestens einmal im Monat körperliche Gewalt erlebt, zum Teil in Kombination mit Ausgrenzung oder mit Hänseln.

Alle drei Übergriffsformen zusammen erlebten knapp 30 Prozent der Sechs- bis Zehnjährigen. Nach den drei Begriffen Hauen, Hänseln und Ausgrenzen hatte die deutschlandweite Bertelsmann-Studie 2017/2018 rund 3.500 Schülerinnen und Schüler befragt.

An Haupt-, Real-, Gesamt- und Sekundarschulen gaben etwa 20 Prozent der Schüler an, im letzten Monat alle drei Übergriffsformen erlebt zu haben. An den Gymnasien waren es zehn Prozent, so die Studie mit dem Titel "Children´s Worlds".

Buben werden eher verhauen, Mädchen eher ausgegrenzt

Von tätlichen Angriffen berichten mehr Buben als Mädchen. Dafür fühlen diese sich eher ausgegrenzt als die Jungs. Von Hänseleien sind beide Geschlechter gleichermaßen betroffen. In der Gruppe der Kinder und Jugendlichen, die alle drei Formen von Übergriffen erfahren haben, sind die Buben deutlich in der Mehrheit.

Studie: Grundschüler empfinden Gewalt als weniger bedrohlich

Während insgesamt rund 78 Prozent der Grundschüler irgendeine Form der psychischen oder physischen Gewalt erlebt haben, fühlen sich 52 Prozent aber sicher in der Schule. Diesen Widerspruch erklären sich die Autoren der Studie damit, dass bei Grundschülern "eher körperbetonte als diskursive Umgangsformen" zählten. Und:

"Vermutlich ist der Schweregrad der Übergriffe in der Grundschule aber niedriger als bei älteren Schüler*innen. So haben Hänseln und Hauen eventuell für Acht- oder Neunjährige nicht eine so bedrohliche Konnotation wie für Dreizehn- oder Vierzehnjährige." Auszug aus der Bertelmann-Studie

Ärmere Schüler erleiden mehr Gewalt

Aufhorchen lässt ein weiteres Ergebnis der Studie: Demnach besteht ein Zusammenhang zwischen sozialem Status und Gewalt. Von den Kindern, die sich nie Sorgen über Finanzen in der Familie machen, haben nur rund 30 Prozent im letzten Monat Übergriffe erlebt. Von den Kindern, die ständig in Sorge um die finanzielle Situation der Familie sind, erleben 55 Prozent irgendeine Form der Gewalt - vom Hänseln über nicht-markenkonforme Kleidung angefangen, wie es die Landesvorsitzende des Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverbands (BLLV), Simone Fleischmann, dem BR bestätigt.

BLLV: Leistungsorientierung in den Grundschulen steigt

Der von den Kindern gefühlte Leistungsdruck in den Grundschulen sei gestiegen, sagt Fleischmann. Angst vor schlechteren Noten führe durchaus zu mehr Wettstreit und Aggression - körperlich wie verbal. Daher sei es sehr wichtig, dass die Schule gegebenenfalls auch mit professioneller psychologischer Unterstützung diesen Tendenzen entgegen wirke, so die BLLV-Vorsitzende.