Studie in USA: Mehrheit für Homeoffice auch nach der Pandemie

Laut einer Studie in den USA wünscht sich die Mehrheit der Beschäftigten, dass die Homeoffice-Regelung auch nach der Pandemie bestehen bleiben sollte. Aber in einigen Unternehmen dürfte das zu Konflikten führen, prophezeit der Autor der Studie, Nicholas Bloom, Wirtschaftsprofessor an der Stanford Universität im kalifornischen Silicon Valley.

Auch in deutschen Unternehmen könnte die Frage nach Homeoffice Zündstoff bergen. Wichtig wäre es, die Bedürfnisse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit den Anforderungen der Unternehmen zu vergleichen und so einen Kompromiss zu finden, konstatiert Bloom.

Homeoffice fühlt sich an wie Gehaltserhöhung um 10 Prozent

Die Flexibilität, von zuhause aus zu arbeiten, erleben viele Arbeitnehmer als eine Gehaltserhöhung von 10 Prozent. Viele davon wollen zwei bis drei Tage pro Woche von daheim aus arbeiten. Aber es gibt eine große Spanne bei den Altersgruppen, die sich das vorstellen können und auch weiter befürworten. Je nach Herkunft, Geschlecht und Ethnie. Und es gibt dabei auch ganz praktische Überlegungen - etwa wie weit das Büro von der Wohnung oder dem Haus ist. Frauen mit kleinen Kindern wollen gern mehr Tage von zu Hause aus arbeiten, um so die Kinderbetreuung flexibler gestalten zu können und sich ggf. mit dem Partner abzuwechslen.

Gegner des Homeoffice: Männlich, über 50 und ohne kleine Kinder

Die Gegner des Homeoffice-Modells sind überwiegend männlich, über 50 Jahre und haben keine kleinen Kinder zu Hause. Fast 62 Prozent der Vorstände von Fortune 500 Unternehmen gehören diesem Alters- und Berufssegment an. Fortune 500 Unternehmen sind die 500 umsatzstärksten Unternehmen in den USA pro Jahr. Diesen Beschäftigten ist die Regelung zu ungenau und sie sprechen sich für die Arbeit im Büro des Unternehmens aus.

Google und Amazon Vorreiter bei flexibler Arbeitszeit

Vorreiter in der flexiblen Arbeitsregelung sind Google und Amazon. Diese beiden Unternehmen wollen in Zukunft zwei Tage pro Woche Homeoffice erlauben. Ausserdem bieten sie zusatzlich an, dass man einen Monat pro Jahr ganz von Zuhause aus arbeiten kann. Nachteil dieser flexiblen Arbeitszeitregelung ist die unsichere Planungsgrundlage für viele Firmen.