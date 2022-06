Studie: Homeoffice ist familienfreundlicher

Arbeiten im Homeoffice hilft einer Studie zufolge, Konflikte zwischen Beruf und Familie zu reduzieren. Für den Entlastungseffekt komme es wesentlich darauf an, wie viel Zeit pro Woche die Beschäftigten im Homeoffice verbringen, teilte das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) in Wiesbaden am Mittwoch mit.

Homeoffice wirke vor allem dann konfliktmindernd, wenn nicht nur ein kleiner Teil, sondern die meiste Zeit des Arbeitspensums zu Hause erledigt werde, so die BiB-Forscherin Inga Laß.

Mehr Familienzeit im Homeoffice

Beschäftigte mit großzügiger Homeoffice-Nutzung verfügen der Untersuchung zufolge über eine bessere Kontrolle ihrer Arbeitszeit und gewinnen durch reduzierte Pendelwege mehr Familienzeit.

Allerdings würden diese Vorteile teils dadurch konterkariert, dass Homeoffice auch die Arbeit zu Randzeiten und am Wochenende begünstige, sagte Saß.

Mütter profitieren mehr vom Homeoffice

Die Soziologin hat die Studie mit einem internationalen Forschungsteam anhand australischer Daten erstellt. Bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie profitieren demnach Mütter stärker vom Homeoffice als Väter. Das Autorenteam sieht eine mögliche Ursache in geschlechtsspezifischen Nutzungsmustern des Homeoffice. Die Mütter investieren die größere Flexibilität und die eingesparte Zeit häufiger für die Familie als die Väter, so Laß.

Homeoffice gut für Familie, Wohlbefinden und Teilhabe am Arbeitsleben

Insgesamt zeige die Studie bei einer starken Homeoffice-Nutzung aber sowohl für Mütter als auch für Väter einen konfliktreduzierenden Effekt. Dies könne sich positiv auf das Wohlbefinden, die Erwerbsbeteiligung und das Familienleben auswirken.

Auch für Deutschland zeigten Umfragedaten aus der Zeit vor der Corona-Pandemie, dass Beschäftigte im Homeoffice Arbeit und Privatleben häufig besser miteinander vereinbaren konnten. Eine neue Balance zwischen Präsenz und Homeoffice mit verstärkter Homeoffice-Nutzung nach der Pandemie könnte somit vielen Eltern die Vereinbarkeit von Beruf und Familie spürbar erleichtern, so Saß.