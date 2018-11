06.11.2018, 14:10 Uhr

Studie: Gesünderes Schulessen würde nur vier Cent mehr kosten

Gesünderes Mittagessen in Schulen könnte durch parallele Verbesserungen in der Kantineneffizienz kostenneutral angeboten werden. Das ist ein Ergebnis einer Studie im Auftrag des Bundesernährungsministeriums, die heute in Berlin vorgestellt wurde.