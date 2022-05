Artikel mit Video-Inhalten

Studie: Fachkräftemangel erreicht Rekordniveau

Laut einer neuen Studie fehlen die Fachkräfte in Wirtschaft und Gesellschaft so sehr wie lange nicht. Viele Betriebe wissen nicht, wie sie überleben sollen, aber auch in Bereichen wie Gesundheit und Erziehung fehlt es massiv an Bewerbern.