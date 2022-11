Studie: Besonders 18- bis 25-Jährige von Armut bedroht

Junge Erwachsene zwischen 18 und 25 Jahren - keine andere Gruppe in Deutschland ist so stark von Armut bedroht. Tatsächlich ist rund ein Viertel aller Armutsgefährdeten in Deutschland jünger als 25 Jahre. Corona, aber auch die aktuelle Energiekrise haben diesen Zustand sogar noch verschärft.

Details und Hintergründe dazu wird heute eine große Studie zur Jugendarmut in Deutschland zeigen. Sie wurde initiiert von der Bundesarbeitsgemeinschaft Katholische Jugendsozialarbeit. Das Besondere an diesem Monitoring ist, dass es vor allem um die Situation von jungen Erwachsenen geht.

Das Problem, so Armutsforscher Christoph Butterwegge im "Thema des Tages"-Interview bei BR24 Radio, sei, dass "im Unterschied zum Beispiel zur Kinderarmut, aber auch zur Altersarmut (die Jugendarmut) eher unterbelichtet bleibt, (...) dass es da keine starke Lobby gibt. Also die jungen Leute (...) werden behandelt wie Erwachsene." Und das, obwohl sie auch eine noch schützenswerte Gruppe seien, betont Butterwegge.

18- bis 25-Jährige: Extreme Angst vor Armut

Im Aufwachsen der Jugendlichen spiele der Vergleich mit anderen Jugendlichen eine größere Rolle. Um in Clubs oder auf Konzerte gehen zu können, braucht man Geld - doch dieses fehlt, wenn man zur Gruppe der Armutsbetroffenen gehört.

Eine neue Jugendarmut-Studie zeigt: Fast 70 Prozent der Jugendlichen haben extreme Abstiegsängste. Eine Folge der Ungleichheit, die sich immer mehr verschärft, wenn junge Erwachsene, die gerade in ihr Erwerbsleben starten, nicht wissen, welche Aussichten sie haben und ob das Gehalt reicht, um über die Runden zu kommen.

"Wenn sich die Kluft zwischen Arm und Reich vertieft, dann wächst natürlich auch in der Mittelschicht die Angst vor dem sozialen Abstieg." Armutsforscher Christoph Butterwegge

Selbst ein fester Ausbildungsplatz sei kein Garant, der Armut zu entfliehen, bestätigt Butterwegge. "Die Mindestausbildungsvergütung beträgt 585 Euro monatlich im ersten Ausbildungsjahr und das heißt natürlich, da muss man den Gürtel schon ziemlich engschnallen."

Kein Geld, keine Wohnung - keine Zukunft?

Selbst mit Sozialleistungen wie Wohngeld reiche es "hinten und vorne nicht", so Butterwegge. Die Konsequenz sei, dass junge Erwachsene finanziell nicht in der Lage sind, einen eigenen Hausstand zu gründen und wieder oder weiterhin zu Hause bei den Eltern wohnen. Da werde auch das geplante Bürgergeld nicht helfen.

"Das Bürgergeld ist weder armutsfest noch bedarfsgerecht. Es ist natürlich ausreichen, um nicht zu verhungern, aber man kann damit nicht (...) mit anderen mithalten", kritisiert Butterwegge. Beispielsweise mal feierngehen oder bestimmte Ausgaben tätigen, was für viele junge Menschen als normal gilt, sei mit dem Bürgergeld nicht zu leisten.

Scham und Angst: Wenn das Geld für den Alltag nicht reicht

Wie die zum Teil prekäre Situation und der Alltag von jungen Erwachsenen zwischen 18 und 25 Jahren aussieht, weiß Dörthe Friess. Sie ist Sozialpädagogin in der Sozial-Einrichtung "Lichtblick" im Münchner Stadtteil Hasenbergl.

Im "Thema des Tages"-Interview bei BR24 Radio berichtet sie, dass sie sich täglich mit Jugendarmut konfrontiert sehe und wisse, dass fehlendes Geld für Kinder und junge Erwachsene extrem belastend sei und auch Scham auslöse, denn: "Über Armut redet man nicht. (...) Das zieht sich durch. Das geht weiter durch die ganze Schulzeit."

Jugendarmut: Kein Geld bedeutet weniger Freiheit

Zu Beginn des Schuljahres hier ein paar Euro Materialgeld für Kopien und Arbeitsblätter, für die Mitschülerinnen und Mitschüler dort ein kleines Wichtelgeschenke: Was für viele Familien nur kleine Geldbeträge sind, die man nebenher bezahlt, ist für ganz viele Kinder und Jugendliche nicht leistbar. Einfach, weil das Geld zu Hause fehlt.

"Einer von unseren Jugendlichen hat einmal gesagt: (...) die sammeln fünf Euro ein, davon lebe ich zwei Tage." Sozialpädagogin Dörthe Friess

Jugendarmut hat zur Folge, dass Jugendliche unfreier sind, ihren eigenen Lebensweg zu gehen, um der Armut zu entkommen. Unfreier bedeutet: kein Smartphone, keine Bildungsmöglichkeiten, keine eigene Wohnung.

Jugendliche, die "hochgradig belastet" sind

Ein junger Erwachsene, der in einer armutsbelasteten Familie aufwächst, hat für sich selber weniger zur Verfügung, um am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Ein Jugendlicher oder junger Erwachsener müsse sich ausprobieren können, um herauszufinden, wer er ist und was er kann: "Wenn das Geld dafür fehlt, dann hat er tatsächlich insgesamt weniger Chancen", beobachtet Friess.

Jugendliche, die in Armut aufwachsen, müssten sich auch um ihre Geschwister und ihre Eltern kümmern, um das auszugleichen, was diese nicht leisten können, so Friess weiter. Die Sozialpädagogin erlebe derzeit Jugendliche "hochgradig belastet, überfordert von dem Ganzen, was sie leisten müssen in ihrem Familiensystem und was sie (...) für sich leisten wollen".

Sie nehme die Jugendlichen so wahr, dass diese für eine gute Zukunft kämpfen und eine Ausbildung schaffen wollen, es aber umso schwerer haben, wenn sie in Armut aufwachsen.