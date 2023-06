Studie: Ausländische Hilfskräfte werden ausgebeutet

Gerade beugt sich Oskar Brabanski von der Beratungsstelle Faire Mobilität in Nürnberg über den Fall eines Paketfahrers aus Rumänien. Ihm wurden 2.000 Euro netto im Monat versprochen, wenn er in Deutschland Pakete ausfährt. Hier angekommen, hat er dann für 250 Arbeitsstunden im Monat 1.600 Euro netto bekommen. "Wenn wir uns das ausrechnen, sind das knapp über sechs Euro netto und damit deutlich unter dem gesetzlichen Mindestlohn", sagt Brabanski. Außerdem wurde er in einer überfüllten Wohnung untergebracht.

Was Oskar Brabanski beschreibt, ist kein Einzelfall im Niedriglohnsektor - im Bau, der Fleischindustrie, der landwirtschaftlichen Saisonarbeit oder der heimischen Pflege. Das zeigt eine neue Studie des Sachverständigenrats für Integration und Migration, einem unabhängigen Gremium aus Wissenschaftlern. Zwar dürfe man das Problem nicht verallgemeinern, sagt Studienleiter Holger Kolb, aber "diese prekäre Beschäftigung ausländischer Arbeitskräfte ist deutlich mehr als ein Einzelfallphänomen".

Bundesregierung will Einwanderung erleichtern

Diese Menschen würden schlecht bezahlt, arbeiteten viel und hätten kaum Möglichkeiten, sich weiterzubilden. Arbeitgeber würden geltendes Recht und Schutzbestimmungen "zum Teil systematisch umgehen", sagt Politikwissenschaftler Kolb.

Der Migrationsexperte mahnt eine bessere Beratung von Betroffenen an. Zumal die Bundesregierung plant, die Einwanderung von Arbeitskräften nach Deutschland zu erleichtern. Sie will zum Beispiel mit einem Punktesystem die Einwanderung von Arbeitskräften mit ausländischem Berufsabschluss aus Drittstatten erleichtern. Außerdem will sie für Branchen mit besonders großem Bedarf Kontingente für eine kurzzeitige Beschäftigung schaffen. Darüber können Arbeitskräfte unabhängig von ihrer Qualifikation für acht Monaten in Deutschland arbeiten, wenn der Arbeitgeber nach Tarif zahlt.

Ausländische Hilfskräfte haben kaum Aufstiegschancen

Für diese Gruppe sieht Kolb Risiken. "Der Einstieg in den Arbeitsmarkt ist relativ leicht, aufgrund der Nachfragesituation. Der Aufstieg ist aber dann relativ schwer", sagt der Migrationsexperte. Die Hilfskräfte hätten zum Beispiel teilweise kaum Zeit, Deutsch zu lernen, sich ihre Berufsabschlüsse anerkennen zu lassen oder sich weiterzubilden, weil sie viele Stunden arbeiten und wenig verdienen. "Es wird ein Klebeeffekt erzeugt", sagt Holger Kolb. Das Aufstiegsversprechen durch harte Arbeit voranzukommen und sich zu integrieren, stimme nicht mehr. Gerade mit Blick auf die geplanten Erleichterungen bei der Einwanderung fordert Kolb, die Teilhabe von ausländischen Arbeitskräften zu verbessern.

Die Studie schlägt vor, Beratungsangebote, wie sie Oskar Brabanski in Nürnberg macht, auszubauen. Arbeitnehmer haben in Deutschland viele Rechte, aber ausländische Arbeiter kennen diese oft nicht. Sie darüber zu informieren, sei wichtiger als Gesetze zu verschärfen, sagt Kolb vom Sachverständigenrat. Auch ein Verbandsklagerecht hält er für eine denkbare Möglichkeit.

Fachkräftezuwanderung: Schlagabtausch im Bundestag

Die Bundesregierung hatte im Februar einen Gesetzentwurf für ein neues Fachkräfteeinwanderungsgesetz vorgelegt, das derzeit im Bundestag beraten wird. Bei der ersten Lesung im April lieferten sich Vertreter der Ampel-Koalition und der Opposition einen Schlagabtausch. Union und AfD warfen der Regierung vor, vor allem Unqualifizierte einzuladen. Arbeitsminister Hubertus Heil, SPD, hingegen warnte davor, dass bis 2035 sieben Millionen Arbeitskräfte fehlen könnten.

Für das Forschungsprojekt haben Holger Kolb und zwei weitere Forscherinnen 38 qualitative Interviews nicht mit ausländischen Arbeitskräften selbst sondern mit Menschen geführt, die zu ihnen Kontakt haben, wie etwa Gewerkschaften und Beratungsstellen. Dem Sachverständigenrat für Integration und Migration gehören neun Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an. Er wird unter anderem von der Stiftung Mercator und dem Bundesinnenministerium gefördert.