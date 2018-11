29.11.2018, 10:47 Uhr

Studie: Au-pairs in Australien werden häufig ausgenutzt

Kochen, Putzen, Hausarbeit: Laut einer Studie von Universitäten in Sydney werden viele Au-Pairs in Australien ausgenutzt. Sie werden wie Babysitter bezahlt, müssen aber Hausarbeiten erledigen. Viele der Au-Pairs in Australien kommen aus Deutschland.