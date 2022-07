> Studie: Abgesagte Flüge und Flughafen-Chaos bald Normalzustand?

Studie: Abgesagte Flüge und Flughafen-Chaos bald Normalzustand?

Fliegen wird in den kommenden Jahren nicht nur teurer, sondern bleibt womöglich so beschwerlich wie derzeit. Mittelfristig werde das Flugzeug in Europa zulasten der Bahn Marktanteile verlieren, folgert die Studie eines großen Kreditversicherers.