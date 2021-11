Strukturwandel bei Verbrechen - Kaum noch Banküberfälle

Bankraub ist heutzutage ein Verbrechen mit Seltenheitswert: Die Zahl der Überfälle auf Banken, Sparkassen und auch Postfilialen ist in den vergangenen drei Jahrzehnten um 95 Prozent gesunken. Im Jahr 1993 zählte das Bundeskriminalamt (BKA) in Wiesbaden noch 1.623 Überfälle auf Geldinstitute, im vergangenen Jahr waren es lediglich 80. Bayernweit waren es vergangenes Jahr insgesamt nur sechs.

Bankräuber haben weniger Auswahl

Polizei, Banken, Versicherer und Kriminologen sehen mehrere Ursachen für das Phänomen: 1995 gab es noch fast 70.000 Bankfilialen in Deutschland, Ende vergangenen Jahres waren es laut Bundesbank noch gut 24.000. Bankräuber haben heute also weniger Auswahl als früher. Hinzu kommen technischer Fortschritt und die abnehmende Bedeutung des Bargelds. Außerdem haben die Banken die Sicherheitsvorkehrungen stark verbessert.

"Rückläufige Fallzahlen von Banküberfällen seit den 90er-Jahren sind nicht nur in Deutschland, sondern zum Beispiel auch in den Vereinigten Staaten und in Großbritannien zu verzeichnen", so eine Sprecherin des LKA.

Für Verbrecher unattraktiv: Bankraub wird fast immer aufgeklärt

Das Risiko für Bankräuber, erwischt zu werden, ist außerordentlich hoch. Vergangenes Jahr klärte die Polizei fast 80 Prozent der Überfälle auf, 2019 sogar über 90 Prozent. "Führen zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen, wie beispielsweise geringe Bargeldbestände, zu entsprechend niedrigen Beuteerwartungen, werden Raubdelikte in der Regel unter Risiko-Nutzen-Gesichtspunkten zu unattraktiven Straftaten", so das BKA.

Kriminelle gehen mit der Zeit

Die Unterwelt ist ebenso vom Strukturwandel geprägt wie die legale Wirtschaft. Konjunktur hat zum Beispiel die Cyberkriminalität. Letztere bietet aus Tätersicht auch den großen Vorteil, dass es keinen physischen Tatort gibt und Hackerangriffe fern der Heimat in jedem Land der Welt gestartet werden können.

"Die Gefahr, tatsächlich gefasst zu werden, ist im Internet häufig wesentlich geringer als bei einem Banküberfall", sagt Rüdiger Kirsch, Betrugsexperte bei dem zur Allianz gehörenden Kreditversicherer Euler Hermes. "Die Cyberkriminellen müssen durch die vielen Möglichkeiten, die das Internet bietet, physisch keine Landesgrenze mehr überschreiten, sie müssen nicht einmal das Haus verlassen, um im Ausland im Netz eine Straftat zu begehen", fügte er hinzu.

Mehr Angriffe auf Geldautomaten

Im Vergleich zum Banküberfall ist auch der Angriff auf den Automaten aus Tätersicht weniger riskant: Gesprengt wird überwiegend in der Nacht und ohne Zeugen, außerdem sind die Strafen für Raubüberfälle höher. Dementsprechend hat die Zahl der Geldautomatensprengungen stark zugenommen. Das BKA berichtete in einem Lagebild 2020 von bundesweit 414 Fällen, der höchsten Zahl seit Beginn der statistischen Erfassung im Jahr 2005.