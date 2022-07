Stromversorgung: Neuer Stresstest mit verschärfter Ausgangslage

Wie sicher ist die Stromversorgung im kommenden Winter? Das Bundeswirtschaftsministerium will's wissen und hat die vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber mit einem zweiten Stresstest beauftragt - diesmal unter verschärften Bedingungen. Ergebnisse seien in den nächsten Wochen zu erwarten, teilte das Ministerium am Sonntag mit.

Ein erster Stresstest zwischen März und Mai hatte ergeben, dass die Stromversorgung auch dann noch gewährleistet wäre, wenn Gaslieferungen aus Russland ausfallen würden, der Gaspreis stark ansteigen würde und zugleich französische Atomkraftwerke kaum Energie liefern könnten.

Was, wenn alles noch schlimmer wird?

Was aber, wenn der Gaspreis noch stärker steigt, als bisher angenommen, was wenn kaum noch mit Zulieferungen aus dem Ausland gerechnet werden kann? Genau das will das Bundeswirtschaftsministerium nun herausfinden und geht von noch negativeren Voraussetzungen aus als beim letzten Testszenario.

"Fakt ist: Wir haben ein Gasproblem", fasst Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) den Ernst der Lage zusammen. "Beim Strom sieht es anders aus: Die Versorgungssicherheit im Strombereich ist auch unter verschärften Bedingungen gewährleistet, wie der erste Stresstest zeigt. Um die Vorsorge weiter zu stärken, haben wir jetzt einen zweiten Stresstest veranlasst. Er betrachtet noch mal zugespitztere Szenarien."

Besonders wird auf Süddeutschland geschaut

"Dazu gehören zum Beispiel noch höhere Preisannahmen als im ersten Stresstest, ein noch gravierenderer Ausfall von Gaslieferungen und ein stärkerer Ausfall von französischen Atomkraftwerken", teilt das Ministerium mit.

Außerdem soll der Stresstest besonderes Augenmerk auf die süddeutsche und bayerische Situation legen. Denn Bayern verfügt über viele Gaskraftwerke, aber nur über wenige Kohlekraftwerke und Windkraftanlagen. Außerdem steht das Atomkraftwerk Isar 2 bei Landshut kurz vor seiner geplanten Abschaltung Ende 2022.