Atomkraft gegen Gaskrise? Was der Stresstest für Bayern bedeutet

Sollen die drei verbliebenen Atomkraftwerke in Deutschland länger am Netz bleiben? Darüber diskutieren Politiker im Bund und auch in Bayern. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will vor einer endgültigen Entscheidung zunächst die Ergebnisse eines zweiten Stresstests zur Sicherheit der Stromversorgung abwarten. Noch liegen dazu keine Ergebnisse vor. Doch der Ton wird schon jetzt härter in der Debatte um eine Verlängerung der Atomkraft.

Warum ist der Stresstest für Bayern besonders relevant?

Die Versorgungsengpässe könnten in Bayern im Winter größer als in anderen Bundesländern sein. Bereits Anfang Juli forderte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in einem Brief an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen einen zusätzlichen Stresstest. Seine Befürchtungen: In Bayern könnte es zu Energieproblemen kommen. Vergangene Woche gab die Bundesregierung dann das "Go" für einen zweiten Stresstest. Derzeit prüfen die vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber mit ungünstigeren Parametern als beim ersten Test im Frühjahr die Versorgungssicherheit.

Das Ergebnis wird für die nächsten Wochen erwartet. Tatsächlich hält auch das Bundeswirtschaftsministerium die Lage in Bayern aus mehreren Gründen für speziell. Auf BR-Anfrage teilt es mit, dass es zwar Gaskraftwerke, aber wenig Kohlekraftwerke gäbe. Bei Kohle besteht derzeit anders als bei Gas kein Lieferengpass. Auf diesen Puffer kann Bayern weniger als andere Bundesländer zurückgreifen.

Laut Bundeswirtschaftsministerium ergeben sich für Bayern außerdem weitere Probleme. So stehe Bayern in Folge mangelnden Ausbaus wenig Windkraft zur Verfügung, der fehlende Netzausbau habe zudem zu einer erhöhten Abhängigkeit von Stromlieferungen insbesondere aus Nord- und Ostdeutschland geführt. Und dann soll Ende des Jahres auch noch der letzte bayerische Atommeiler, Isar 2, vom Netz gehen. Doch ob das wirklich so kommt, ist zunehmend unsicher.

Braucht Bayern länger und mehr Atomkraft?

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und sein Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger von den Freien Wählern fordern schon seit Wochen, die verbleibenden Atomkraftwerke weiter am Netz zu lassen. Markus Söder erklärte heute nach der Kabinettssitzung, die Atomkraft müsse bis Mitte 2024 verlängert werden, das sei ein realistischer Termin. Hubert Aiwanger geht sogar noch weiter: Er will bereits stillgelegte Atomkraftwerke wie Gundremmingen reaktivieren, da man mit einem zusätzlichen Anteil von Atomstrom bereits jetzt im Sommer Gas einsparen könnte. Da müsse man im Winter nicht kalt duschen, so Aiwanger auf BR24-Nachfrage.

Bei den bayerischen Energieversorgern hält man diesen Plan für wenig realistisch. Detlef Fischer, Hauptgeschäftsführer des Verbands der Bayerischen Energie und Wasserwirtschaft, kann sich nicht vorstellen, dass Gundremmingen nochmal aktiviert wird, da es dort nicht mal mehr Betriebsmannschaften gebe. Isar 2 erstmal weiter am Netz zu lassen, hält er aber für denkbar und sogar notwendig.

Mittlerweile ist auch die SPD offen für die Diskussion, das niederbayerische Atomkraftwerk zumindest einige Monate weiterlaufen zu lassen. Sein Nein zum Streckbetrieb von Atomkraftwerken, also zu einer kurzzeitigen Verlängerung des noch laufenden AKW Isar 2, hatte von Brunn vor einigen Tagen in einem BR-Interview relativiert.

Aufgrund der unsicheren Lage bei der Energieversorgung will Söder eine eigene Süd-Ministerpräsidentenkonferenz mit seinen Kolleginnen und Kollegen aus Rheinland-Pfalz, Hessen und Baden-Württemberg ins Leben rufen. Ziel soll sein, die Energieversorgung in den südlichen Bundesländern während der Energiekrise sicherzustellen, so der Ministerpräsident.

Bayern sei als stark industrialisiertes Bundesland besonders von der drohenden Gasknappheit betroffen, sagte Söder. Es sei absehbar, dass Planungen des Bundes vor allem die nördlicheren Bundesländer begünstigen sollen. So seien in den Vorplanungen für ein deutsches Wasserstoffnetz südliche Anschlüsse gestrichen worden.

Vollziehen die Grünen einen Kurswechsel?

Für die Grünen, die jahrzehntelang für die Abschaffung der Atomkraft gekämpft haben, ist das Thema besonders schwierig für die Parteiseele. Falls beim verschärften bundesweiten Stresstest der Nutzen des Streckbetriebs die Risiken übersteigt, sind führende Vertreter der Partei jetzt kompromissbereit. Vorangegangen waren hier die Münchner Grünen, die den Weg für die Diskussion um einen Streckbetrieb von Isar 2 freigemacht haben.

Der bayerische Grünen Fraktionschef Ludwig Hartmann kann sich inzwischen ebenfalls eine wenige Monate dauernde Verlängerung von Isar 2 vorstellen, doch die Hürden müssten hoch sein: "Wenn der verschärfte Stresstest ergeben sollte, dass einzelne AKWs im Extremfall zur Aufrechterhaltung der Stromversorgung/Netzstabilität notwendig sind, müssen wir je nach Anlage entsprechend reagieren", so Hartmann im Gespräch mit BR24. Ein Kurswechsel ist das für Hartmann auf keinen Fall. Besonders ärgert den Fraktionschef der Landtagsgrünen, dass es jetzt zum Streckbetrieb kommen könnte, weil Bayern die Energiewende verschlafen habe.

Einer Wiederinbetriebnahme bereits stillgelegter Atomkraftwerke, wie von Hubert Aiwanger gefordert, erteilt er eine klare Absage. Laut Hartmann wolle Aiwanger damit von eigenen Fehlern ablenken. Dass die Grünen einen Streckbetrieb für möglich halten, sorgt aber bereits jetzt für scharfe Kritik von Umweltverbänden. Richard Mergner, Landeschef des Bund Naturschutz, etwa bezeichnete den Streckbetrieb als "Einstieg in die Laufzeitverlängerung". Dem allerdings widersprechen beinahe alle Befürworter eines Streckbetriebs vehement.