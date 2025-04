Stromausfall: Spanischer Netzbetreiber schließt Cyberattacke aus

Nach dem massiven Stromausfall auf der iberischen Halbinsel hat der spanische Netzbetreiber eine Cyberattacke als Ursache ausgeschlossen. "Mit Blick auf die Analysen, die wir bislang vornehmen konnten, können wir einen Cybersicherheitsvorfall in der Infrastruktur des Stromnetzes ausschließen", sagte der Chef für den Systembetrieb des Netzbetreibers Red Eléctrica Española, Eduardo Prieto, bei einer Pressekonferenz.

Stromnetze funktionieren fast wieder normal

Der Stromausfall in Spanien und Portugal sowie in Teilen Frankreichs und Marokkos hatte am Montagmittag massive Verkehrsprobleme und den Ausfall von Telekommunikationssystemen zur Folge gehabt, am Tag nach dem historischen Blackout kehrte das Leben in beiden Ländern aber zur Normalität zurück: Am frühen Dienstagmorgen hatten fast alle Haushalte wieder Strom. Das Internet, die Telefone und auch die Ampeln funktionierten nach dem Totalausfall vom Montag wieder weitgehend problemlos.

In Madrid nahmen U-Bahnen und Züge ihren Betrieb wieder auf, allerdings noch nicht fahrplanmäßig. Die Stadtverwaltung hatte zahlreiche Busse organisiert, um die Menschen zur Arbeit zu bringen. In Katalonien allerdings blieben die Nahverkehrszüge, die von Zehntausenden täglich benutzt werden, aufgrund einer anhaltenden Instabilität des Systems vorerst stehen. Die Flughäfen sowohl in Portugal als auch in Spanien arbeiten wieder. Allerdings gab es auch hier noch zahlreiche Verspätungen.

Netzbetreiber: Versorgung fast vollständig wiederhergestellt

Red Eléctrica teilte auf X mit, auf dem Festland sei die Versorgung zu mehr als 99 Prozent wieder hergestellt worden. In Portugal hätten inzwischen alle 6,5 Millionen Haushalte wieder Strom, ließen die Regierung in Lissabon und der Netzbetreiber REN wissen. Die Wasserversorgung funktioniere nahezu landesweit, das Gesundheitssystem könne normal arbeiten, die Schulen seien geöffnet - und auch das gesamte Verkehrssystem sei wieder weitgehend in Betrieb.