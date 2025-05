Faktenfuchs: Was wissen wir zum Stromausfall in Spanien?

Darum geht's:

Über den Blackout in Spanien und Portugal verbreiten sich einige Behauptungen, das ist in solchen unübersichtlichen Situationen üblich. Die genaue Ursache des Stromausfalls ist noch nicht ermittelt.

Manche Experten vermuten: In der Fehlerkette, die zum Blackout führte, könnte der hohe Anteil erneuerbarer Energien im spanischen Netz eine Rolle gespielt haben.

Andere Experten sehen das anders und weisen zum Beispiel auf den Netzaufbau hin.

Iberische Halbinsel ohne Strom

Innerhalb von fünf Sekunden brach das Netz zusammen: Alle 55 Millionen Bewohner der iberischen Halbinsel hatten daraufhin am Montag keinen Strom mehr. Der Ausfall begann am Montag, 28.04.2025, um 12.33 Uhr Ortszeit in Spanien beziehungsweise um 11.33 Uhr in Portugal. Auch einige Ortschaften im französischen Teil des Baskenlandes, der an Spanien grenzt, waren betroffen.

Die Menschen auf dem Festland mussten stundenlang nicht nur ohne Strom, sondern auch ohne Internet und Mobilfunk auskommen. In den großen Städten bildeten sich zahlreiche Staus, weil Ampelanlagen sowie U-Bahnen und Züge ausfielen. In Spanien mussten die Behörden 35.000 Passagieren zu Hilfe kommen, die in Zügen festsaßen.

Seitdem wird über mögliche Ursachen und den Ablauf des Blackouts diskutiert. Manche Personen behaupten zum Beispiel, ein hoher Anteil erneuerbarer Energien im spanischen Stromnetz sei Schuld am Blackout. Dabei laufen die Untersuchungen noch. Der #Faktenfuchs erklärt, welche Tatsachen derzeit bekannt sind und welche Behauptungen bislang unbelegt oder falsch sind.

Wie entsteht ein Blackout?

Ein kompletter Stromausfall, Blackout genannt, kann entstehen, wenn das Stromnetz instabil wird. Falls im europäischen Stromnetz die Stromerzeugung und die Nachfrage genau im Gleichgewicht sind, werde eine Frequenz von 50 Hertz gehalten, erklärte Veit Hagenmeyer in einer Pressemitteilung des Science Media Center. Hagenmeyer ist Leiter des Instituts für Automation und angewandte Informatik am Karlsruher Institut für Technologie (KIT).

Kleinere Schwankungen werden in der Regel ausgeglichen. Wenn die Frequenz unter 50 Hertz liegt, muss Leistung ins Netz. Wenn sie über 50 Hertz ist, muss Leistung aus dem Netz genommen werden.

In Spanien kam es aber zu einem sehr großen Ausfall in der Stromerzeugung (wie es dazu gekommen sein könnte, lesen Sie unten), so dass die Frequenz stark absank. "Dann greifen automatische Abschaltvorrichtungen, die Kraftwerke, Wind- oder PV-Anlagen, Verbraucher, aber auch Stromleitungen oder Umspannanlagen abschalten – um diese vor Schäden zu schützen. Daraus entsteht eine regelrechte Kaskade von Abschaltungen, die sich durch das Netz ausbreitet und zu einem großflächigen Stromausfall führt", sagte Hagenmeyer.

Was war der Grund für den Stromausfall?

Die Ursache ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels noch nicht detailliert aufgeklärt. "Grundsätzlich müssen aber mehrere außergewöhnliche Ereignisse oder technische Fehler zusammenkommen, damit ein derartiger Blackout erfolgt", sagte Christian Rehtanz, der das Institut für Energiesysteme, Energieeffizienz und Energiewirtschaft an der Technischen Universität Dortmund leitet, in einer Pressemitteilung des Science Media Center.

Es gibt aber schon erste Erkenntnisse. Laut dem spanischen Netzbetreiber Red Eléctrica de España (REE) gab es am Montagmittag, 28.04.2025, um 12.33 Uhr einen Ausfall in der Stromerzeugung im Südwesten Spaniens. Das Netz habe sich zuerst wieder selbst stabilisiert. Dann habe es einen zweiten Ausfall gegeben, also wieder einen Abfall der Frequenz, was das Netz destabilisiert habe.

Welche Anlagen zur Stromerzeugung zuerst ausfielen und weshalb und wie sie damit das Netz destabilisierten, ist laut REE noch nicht sicher. Laut der spanischen Tageszeitung El País und dem Medienunternehmen Bloomberg sei laut REE aber ein Ausfall bei der Solarenergie "sehr gut möglich".

Wenige Sekunden später seien aufgrund der Netz-Instabilität in Spanien die Leitungen zum Nachbarland Frankreich gestört gewesen. Spanien war damit vom europäischen Stromnetz abgetrennt. Daraufhin gab es einen massiven Verlust bei der Stromproduktion von Erneuerbaren, wobei der Grund dafür bisher nicht klar ist. Weil so viel Stromerzeugung ausgefallen sei, sei das Netz noch instabiler geworden. Nun wurden alle weiteren Stromerzeuger, egal mit welchem Energieträger, abgeschaltet. Am Ende dieser Kaskade wurde laut REE überhaupt kein Strom mehr erzeugt. Das alles passierte innerhalb von fünf Sekunden.