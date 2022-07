Stromausfälle und Evakuierungen wegen Hochwasser rund um Sydney

Überflutete Straßen, Stromausfälle und Evakuierungen: Die Einwohner der australischen Metropole Sydney und der umliegenden Regionen kämpfen weiter mit den Folgen des seit Tagen anhaltenden Hochwassers.

50.000 Menschen im Bundesstaat New South Wales wurden bereits aufgerufen, ihre Häuser zu verlassen oder sich auf die Flucht vorzubereiten, wie die Behörden mitteilten. 22 Menschen wurden in der Nacht von den Einsatzkräften aus den Fluten gerettet. Das Unwetter führte nach Behördenangaben zu Stromausfällen in 19.000 Haushalten.

"Sydney ist nicht außer Gefahr", sagte die Beauftragte für den Katastrophenschutz in New South Wales, Carlene York. "Es ist riskant da draußen." Dramatisch ist die Situation nach Behördenangaben vor allem entlang der Flüsse Hawkesbury und Nepean im Norden Sydneys sowie in den westlichen Außenbezirken.

Katastrophenfall für 23 überschwemmte Gebiete

Die australische Bundesregierung rief für 23 überschwemmte Gebiete in dem Bundesstaat den Katastrophenfall aus. So ist es möglich, schneller Gelder für die Flutopfer freimachen zu können. Im Großraum von Sydney wurden ganze Gebiete meterhoch überflutet. Innerhalb von nur vier Tagen sei mehr Niederschlag gefallen als in London in einem ganzen Jahr, rechneten Meteorologen vor. Nach Angaben von Meteorologen wird die Unwetterfront in und rund um Sydney nun entlang der Ostküste Richtung Norden ziehen.

Flüsse treten über die Ufer

Nach mehreren Jahren der Dürre und verheerenden Buschbränden wurde Australiens Ostküste in den vergangenen Monaten wiederholt von Überschwemmungen heimgesucht. Im März kamen bei Unwettern in der Region 20 Menschen ums Leben. "Wegen der früheren überdurchschnittlichen Niederschläge im Sommer und in Teilen des Herbstes fällt dieser Regen auf feuchte Böden und volle Wasserspeicher", schrieb der Klimaexperte Mark Howden von der Australian National University im "Sydney Morning Herald". Die Folge: Die Flüsse schwellen in Windeseile an und treten über die Ufer.

Ministerium für Klimawandel geplant

Für die Regierung von Premierminister Anthony Albanese ist die Krise die erste große Bewährungsprobe. Der Labor-Chef, der erst seit Mai neuer Regierungschef ist, hat den Kampf gegen den Klimawandel zu einem zentralen Punkt seiner Agenda gemacht. Um diese schneller voranzutreiben, plant er ein neues "Mega-Ministerium für Klimawandel, Energie, Umwelt und Wasser".

Die konservative Vorgängerregierung von Kohle-Befürworter Scott Morrison stand hingegen wegen ihrer passiven Klimapolitik schwer in der Kritik. Albanese, der am Dienstag von einer Reise nach Europa zurückerwartet wird, wollte sobald wie möglich persönlich ins Katastrophengebiet reisen.

Mit Material von dpa und AFP