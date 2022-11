Stromausfälle im Winter: "Man sollte definitiv vorsorgen"

Im europäischen Stromnetz ist Deutschland mit den anderen europäischen Ländern verbunden. Das Stromnetz funktioniert so, dass immer nur so viel Strom produziert wird, wie auch verbraucht wird. Strom, der in Deutschland nicht verbraucht werden kann, wird ins Ausland weiterverkauft. Umgekehrt gilt das Gleiche: Wenn in Deutschland nicht genug Strom produziert wird, dann muss Strom aus dem Ausland zugekauft werden.

Geringe Schwankungen in der Netzstabilität sind normal

Was bei der Stabilität entscheidend ist: die Netzfrequenz. Grundsätzlich liegt die in Europa bei 50 Hertz, Schwankungen zwischen 49,8 und 50,2 Hertz sind normal. Wenn aber zum Beispiel ein Kraftwerk ausfällt und die Frequenz unter die Schwelle von 49,8 Hertz fällt, dann gibt es Sicherheitsmechanismen, die das Netz stabilisieren. So wird dafür gesorgt, dass es eben nicht zu einem Stromausfall kommt.

Dominik Möst, Professor für Energiewirtschaft an der TU Dresden, fasst zusammen: "Insgesamt muss man sich in Deutschland weniger Sorgen machen." Die Lage diesen Winter sei zwar angespannter, aber im Zweifelsfall würde Möst davon ausgehen, dass der sogenannte Lastabwurf, also das gezielte vom Netz nehmen Einzelner, einen echten Blackout verhindern werde.

Umfrage: 53 Prozent haben Sorge vor Stromausfällen im Winter

53 Prozent haben große oder eher große Sorge vor einem Stromausfall im Winter. Das ist eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey aus dem September.

Im selben Monat hatten die Netzbetreiber ihre Sonderanalysen zur Belastung des Stromnetzes vorgestellt. Darin waren verschiedene Szenarien analysiert worden, zum Beispiel über die Versorgung von Gaskraftwerken, Pegelstände von Flüssen, über den Einsatz von Heizlüftern in Haushalten oder wie viele französische Atomkraftwerke instandgesetzt werden können.

Ergebnis dieser Stresstests: "In allen drei betrachteten Szenarien zeigt sich die Versorgungssituation im kommenden Winterhalbjahr äußerst angespannt – in Europa kann im Strommarkt die Last nicht vollständig gedeckt werden." Nicht zuletzt auch deswegen laufen die drei deutschen Atomkraftwerke bis April, also über das eigentliche Atomausstiegsdatum hinaus.

Stromausfälle im Winter: 10-Tages-Vorrat "sollte jeder daheim haben"

Notfall- und Krisenmanagerin Kreitner und Energie-Experte Engelke empfehlen unisono, sich allen Unwahrscheinlichkeiten zum Trotz vorzubereiten: "Man sollte definitiv vorsorgen. Für zehn Tage haltbare Lebensmittel, Wasser und auch persönliche Medikamente sollte jeder daheim haben." Man könne dies leicht über die nächsten Einkäufe verteilen, um nicht auf einmal den Groß-Vorrats-Einkauf zu tätigen, so Kreitner.

Engelke ergänzt: "Jeder sollte eine Taschenlampe im Haushalt haben und ein batteriebetriebenes Radio, dass man in solchen Fällen noch Informationen bekommen kann."

Experten: Das Stromnetz ist stabil, aber das wird nicht so bleiben

Worin sich Engelke und Kreitner noch einig sind: Das deutsche Stromnetz wird nicht stabil bleiben. Engelke verweist dabei auf die zunehmende Anzahl von Wärmepumpen und Elektroautos. Die Bundesregierung hat bis 2030 die Zielmarken von sechs Millionen Wärmepumpen und zehn Millionen Elektroautos ausgegeben. Darauf sei das Stromnetz nicht ausgelegt.

Eine Aufrüstung allerdings sei teuer und daher "unklug", vielmehr brauche es Mechanismen, die verhindern, dass zum Beispiel viele Menschen gleichzeitig ihre Elektroautos zwischen 17 und 19 Uhr aufladen.

Kreitner führt ganz andere Gründe für mehr Stromausfälle in den kommenden Jahren ins Feld: "Wir haben immer mehr Wetterextreme bedingt durch den Klimawandel. Wir haben eine erhöhte Gefahr für Cyberattacken und für Sabotage. Ich persönlich denke, dass sich die Situation schon noch einmal zuspitzen wird."