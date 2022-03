Strom in Tschernobyl läuft teilweise wieder

Seit Mittwoch war die Kühlung von Brennelementen am ehemaligen Atomkraft Tschernobyl unterbrochen. Nun gibt es nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) wieder Strom. Die IAEA hatte in dem Vorfall jedoch kein Sicherheitsproblem gesehen. Das ehemalige Kraftwerk wurde mit Notstromgeneratoren versorgt.

Trotz der schwierigen Lage durch den russischen Einmarsch und die Kämpfe in der Ukraine sei es gelungen, dafür mehr Diesel anzuliefern, teilte die Atomenergiebehörde mit.

Zwischenlager für radioaktive Abfälle in Tschernobyl

Bei Kämpfen war eine externe Leitung des stillgelten Kraftwerks beschädigt worden. In Tschernobyl kam es 1986 zu einem verheerenden Atomunfall. 2021 wurde dort ein neues Zwischenlager für radioaktive Abfälle eröffnet. Russische Truppen hatten das Kraftwerk kurz nach dem Überfall auf die Ukraine eingenommen und das Personal in der Anlage festgehalten. Die USA sprachen von "Geiselnahme".

Automatische Übertragung von Daten funktioniert

Nach Angaben der IAEA laufen acht der 15 ukrainischen Reaktoren an vier Standorten weiter. Das Strahlungsniveau dort sei normal. Am Atomkraftwerk Saporischschja funktionierte die automatische Übertragung von Daten an die IAEA in Wien nach einer Unterbrechung wieder, in Tschernobyl dagegen nicht.