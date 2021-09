BR24drangeblieben: Strittige CO2-Betäubung beim Schlachten

Dirk Gruehn, Leiter des städtischen Schlachthofs in Kulmbach hat Morddrohungen erhalten, nachdem "Report Mainz" die heimlich gemachten Aufnahmen der Soko Tierschutz aus der Kohlendioxidbetäubung veröffentlichte. Dabei läuft die Schweinebetäubung in Kulmbach so wie es dem Gesetz nach seit 2009 in ganz Europa erlaubt ist.

In Gruppen kommen die Tiere in eine Käfig-Gondel, die in eine Grube abgesenkt wird, wo die Tiere dann 100 Sekunden lang Kohlendioxid einatmen. Das geruchlose Gas ist schwerer als Luft. Dann verlieren die Schweine das Bewusstsein. Getötet werden die Tiere anschließend durch einen Stich in die Halsschlagader und den dadurch entstehenden Blutverlust.

Panikartiges ringen nach Luft bei CO2-Betäubung

Im Zentrum der Kritik steht die CO2-Betäubung. Sie könne, so Schlachthof-Leiter Dirk Gruehn, zehn Sekunden, aber auch 30 Sekunden dauern. In dieser Zeit würden die Schweine leiden. Sie schreien oft, ringen panikartig nach Luft.

"Ich habe die CO2-Anlage selbst ausprobiert. Ich bin reingestiegen, als CO2 drin war. Das ist echt nicht angenehm. Von daher sage ich: Ich fühle das, was die Schweine auch fühlen." Dirk Gruehn, Schlachthofleiter

Die Suche nach Alternativen wie Helium dauert

Es gibt Alternativen wie die Betäubung mit Strom, aber auch mit anderen Gasen: Mit Helium statt mit Kohlendioxid leiden Schweine nicht. Das hat Professor Klaus Troeger am staatlichen Max-Rubner-Institut in Kulmbach bereits 2012 nachgewiesen. Andere Forscher arbeiten an Lösungen mit Argon, Stickstoff und weiteren Gasmischungen. Aber noch ist keine Alternative zur Kohlendioxid-Betäubung praxisreif.

Ausgerechnet an dem im Juni wegen vermeintlicher Tierquälerei in die Schlagzeilen geratenen kleinen Schlachthof der Stadt Kulmbach will Professor Troeger bis zum Ende des Jahres eine Betäubungsanlage mit Helium in Betrieb nehmen. Die Robert-Tönnies-Stiftung finanziert das weltweit einmalige Projekt.

Weltweit erste Helium-Betäubungsanlage in Schlachthof Kulmbach

"Helium wird auch in der Humanmedizin eingesetzt als Zusatzgas, um die Lungengängigkeit von Narkosegasen zu erhöhen. Also Helium ist ein sehr kleines Atom und kommt sehr schnell in sämtliche Verästelungen der Lunge, bis zu den Lungenbläschen und verdrängt dort ganz effektiv den Sauerstoff", erklärt Troeger. Das heißt: Der Vorteil von Helium ist, dass die Wirkung sehr schnell eintritt.

Skeptiker wenden ein, Helium sei als Nebenprodukt der Erdgasgewinnung nur begrenzt verfügbar, und viel teurer als Kohlendioxid. Nach Einschätzung von Professor Troeger könne das den Verbraucher schon ein paar Cent je Kilo Schweinefleisch kosten. Für mehr Tierschutz bei der Schweinebetäubung setzt Troeger deshalb auf kritische Verbraucher und den Handel:

"Wenn sie jetzt sehen: Die großen Discounter lehnen die gesetzlichen Vorgaben in einigen Jahren sogar ab. Da gibt es dann nur noch Tiere in Haltungsstufe drei und vier und das passt dann nicht mehr zusammen mit einer Betäubungsmethode, wo die Tiere leiden. Also ich bin überzeugt: Der Markt wird das regeln." Klaus Troeger, Fleischforscher

Der Kulmbacher Schlachthofleiter Dirk Gruehn freut sich auf die neue tierschonende Helium-Betäubung. Ende des Jahres soll es losgehen: Die Schlachtschweine sollen dann stressfrei einschlafen, bevor sie getötet werden. Der Verbraucher werde mit weniger wässrigem, besserem Fleisch belohnt. Und für ihn persönlich ist es auch eine persönliche Mission.