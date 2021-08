Streit um Tarifregeln: Ärzte kritisieren kommunale Kliniken

Viele Ärztinnen und Ärzte in Bayerns Kliniken "sind schlicht und einfach erschöpft": Das ist das Resümee der Ärztegewerkschaft Marburger Bund nach eineinhalb Jahren Corona. Nach Ansicht der Gewerkschaft tragen dafür auch die Arbeitgeber Verantwortung.

Der Marburger Bund nimmt vor allem die kommunalen Träger in die Pflicht, die in Bayern rund 60 Prozent der Krankenhäuser betreiben. Im Freistaat spielen Städte oder Kreise als Klinikbetreiber damit eine deutlich größere Rolle als in anderen Bundesländern.

Ärger um Arbeitszeit und Pausen

Die kommunalen Kliniken kämen oftmals ihren tariflichen Verpflichtungen nicht nach, beklagt die Gewerkschaft. Pausen würden nicht so gewährt, und Überstunden nicht so erfasst, wie es der Tarifvertrag eigentlich vorsieht, kritisiert der Landesvorsitzende Andreas Botzlar. Der Chirurg arbeitet selbst als Oberarzt an der Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik Murnau und kennt das Thema Arbeitszeiterfassung aus eigener Erfahrung.

MB-Mitglieder würden immer wieder darüber berichten, dass sie Pausen nicht so nehmen könnten, wie es tariflich vorgesehen ist, sagt Botzlar. Pausen sollten zu planbaren Zeiten erfolgen, und ohne dass die Ärztinnen und Ärzte jederzeit wieder aus der Pause geholt werden können, betont er. Doch das sei oft nicht gewährleistet.

Auch werde oft nicht die tatsächliche Uhrzeit, zu der Ärzte ihre Arbeit beginnen und beenden, bei der Arbeitszeitberechnung zugrunde gelegt. Vielmehr gälten bei der Arbeitszeiterfassung oft Anfangs- und Schlusszeiten, die nur in der Theorie eingehalten werden, beklagt Botzlar.

Damit verstießen Kliniken flächendeckend gegen rechtsgültige Verträge, stellt der Gewerkschafts-Landeschef fest. Vor Gericht zu ziehen, sei allerdings meist keine Option. "Wer verklagt schon gerne den Arbeitgeber?", fragt Botzlar. Außerdem sei die Idee eines Tarifvertrages ja nicht, dass Beschäftigte erst einklagen müssen, was darin niedergeschrieben ist.

Unverständnis beim Arbeitgeberverband

Der kommunale Arbeitgeberverband Bayern weist die Kritik zurück. Verträge würden sehr wohl eingehalten, die Aussagen der Gewerkschaft seien nicht nachvollziehbar, entgegnet der Verband. Der Marburger Bund bleibt aber bei seinen Aussagen. Hinter den Missständen, die der MB kritisiert, stehe dabei vor allem ein Problem bei der Personalpolitik der Kliniken, sagt der Gewerkschafts-Landeschef Botzlar: Die Kliniken beschäftigen seiner Ansicht nach nicht genug ärztliches Personal, um etwa an Wochenenden die Schichten so zu besetzen, wie die Tarifregeln es vorsehen.

Zwar ist die Zahl der Ärztinnen und Ärzte an bayerischen Krankenhäusern in den vergangenen zehn Jahren um rund ein Drittel gestiegen: Ende 2020 zählte die Landesärztekammer 33.133 Krankenhaus-Mediziner, zehn Jahre davor waren es 24.931 gewesen. Doch der Bedarf sei noch größer, heißt es vom Marburger Bund.