Streit um Polens Justizreform: Brüssel beantragt Strafzahlungen

Der Dauerstreit über Polens Justizreform könnte das Land teuer zu stehen kommen. Die EU-Kommission hat beim Europäischen Gerichtshof in Luxemburg ein tägliches Zwangsgeld gegen Warschau beantragt, dessen Höhe der EuGH festlegt.

Kommissionschefin Ursula von der Leyen betonte: "Die Justizsysteme in der Europäischen Union müssen unabhängig und gerecht sein." Ihre Stellvertreterin Věra Jourová ergänzte: "Die Urteile des Europäischen Gerichtshofs müssen in der gesamten EU respektiert werden." Genau das aber haben die polnischen Behörden nach Ansicht der EU-Kommission versäumt – sie haben Entscheidungen des EuGH zur viel kritisierten Justizreform des Landes nicht befolgt.

Kammer arbeitet trotz EuGH-Beschluss weiter

Dabei geht es um zwei Beschlüsse der Luxemburger Richterinnen und Richter vom Sommer: Am 14. Juli hatte der EuGH Polen mit einer einstweiligen Anordnung aufgefordert, nationale Vorschriften in Bezug auf die umstrittene Disziplinarkammer ab sofort nicht mehr anzuwenden. Diese Kammer ist beim polnischen Obersten Gerichtshof angesiedelt und wurde 2018 eingerichtet. Sie kann Disziplinarverfahren gegen Richter und Staatsanwälte einleiten und sie auch absetzen.

Die nationalkonservative Regierungspartei PiS und ihre Koalitionspartner behaupten, so gegen Korruption und Überbleibsel des Kommunismus im Justizsystem vorzugehen. Kritiker werfen Warschau vor, die Unabhängigkeit der Justiz und die Gewaltenteilung zu untergraben. Die EU-Kommission hatte der polnischen Regierung zunächst eine Frist bis Mitte August gesetzt, um nachzuweisen, dass sie der Anordnung des EuGH vollständig nachkommt.

Aber mit der Antwort aus Warschau ist Brüssel nicht zufrieden: Nach Angaben der EU-Kommission wenden polnische Behörden die kritisierten Vorschriften weiterhin an. So hätten sie eine Untersuchung gegen einen Richter eingeleitet, der sich an den EuGH-Beschluss gehalten hatte.

Außerdem arbeite die Disziplinarkammer immer noch. "Um die Einhaltung der vom Gerichtshof angeordneten einstweiligen Maßnahmen sicherzustellen" beantragt die EU-Kommission beim EuGH Strafzahlungen gegen Polen. Das Gericht in Luxemburg könnte tägliche Geldstrafen verhängen und zwar solange, bis Warschau die Beschlüsse vollständig umsetzt. Ein ungewöhnlicher Schritt, den die EU-Kommission bisher erst einmal gegangen ist – und zwar auch gegen Polen. 2017 wurde eine Geldbuße von 100.000 Euro täglich verhängt, weil sich die Regierung über das Abholzungsverbot in einem polnischen Wald hinweggesetzt hatte.

Grundsatzurteil nicht befolgt

Am 15. Juli, also einen Tag nach der Verhängung der einstweiligen Anordnung gegen Polen, hat der EuGH in einem Urteil grundsätzlich festgestellt, dass die polnische Disziplinarordnung für Richter nicht mit EU-Recht vereinbar ist. Die Disziplinarkammer biete "nicht alle Garantien für Unabhängigkeit und Unparteilichkeit" heißt es in dem Beschluss. Sie sei "insbesondere nicht unempfänglich für Einflussnahmen durch die polnische Legislative und Exekutive".

Das liegt laut EuGH vor allem daran, dass die Mitglieder der Kammer vom Landesjustizrat KRS bestimmt werden und der ist maßgeblich mit regierungsnahen Mitgliedern besetzt. Aber auch dieses Urteil des EuGH hat Polen nach Ansicht der EU-Kommission nicht befolgt. So habe die Regierung in Warschau zwar angekündigt, die Disziplinarkammer in ihrer derzeitigen Form aufzulösen, aber keine Einzelheiten genannt.

Die EU-Kommission hat der polnischen Regierung deshalb ein weiteres Schreiben geschickt und will den Fall – falls die Antwort nicht zufriedenstellend ausfällt- wieder vor den Europäischen Gerichtshof bringen. Und der Streit könnte weiter eskalieren: Polens Regierungschef Morawiecki hat das Verfassungsgericht seines Landes mit der Prüfung beauftragt, ob polnisches Recht Vorrang hat gegenüber EU-Recht. Die Entscheidung steht noch aus.

Brüssel hält Corona-Hilfen zurück

Der Konflikt könnte für Warschau auch deshalb teuer werden, weil die EU-Kommission Mittel für den Wiederaufbau nach der Corona-Pandemie nicht freigibt. Dem Land stehen fast 24 Milliarden Euro an Zuschüssen zu. Aber das Geld kann erst fließen, nachdem Brüssel den nationalen Aufbauplan der polnischen Regierung gebilligt hat. Der stellvertretende EU-Kommissionspräsident Valdis Dombrovskis bestätigte: "Wir schauen uns auch das Problem der Vorrangigkeit von EU-Recht an und seine möglichen Auswirkungen für den polnischen Aufbauplan."

Brüssel sieht die Kontrolle durch eine unabhängige Justiz als Voraussetzung dafür, dass EU-Hilfen ordnungsgemäß eingesetzt werden. Abgeordnete von SPD und Grünen im Europaparlament haben das Vorgehen der Kommission begrüßt.