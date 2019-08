Streit um "Open Arms" - Merkel für staatliche Seenotrettung

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat erneut für eine Wiederaufnahme der staatlich organisierten Seenotrettung von Migranten im Mittelmeer plädiert.

"Sicherlich wäre es gut, wir hätten auch heute wieder eine Mission Sophia und staatliche Schiffe, die retten würden." Bundeskanzlerin Angela Merkel bei einem Empfang zum Zapfenstreich für die ehemalige Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen

Seenotrettung sei ebenso notwendig wie die Bekämpfung von Schleusern.

Sophia-Einsatz nach italienischem Protest eingestellt

Im Rahmen des europäischen Seenotrettungseinsatzes Sophia waren seit 2015 Zehntausende Migranten aus dem Mittelmeer gerettet worden. Vor einigen Monaten wurde der Marine-Einsatz eingestellt, dem Italien heftigen Widerstand entgegenbrachte. Deutschland hatte sich für eine Fortsetzung der Seenotrettung starkgemacht.

Mehrere Flüchtlinge von Rettungsschiff "Open Arms" evakuiert

Unterdessen sind von Bord des Rettungsschiffs "Open Arms" mehrere Flüchtlinge aus medizinischen Gründen auf die italienische Mittelmeerinsel Lampedusa gebracht worden. Die spanische Hilfsorganisation Proactiva Open Arms teilte mit, fünf Menschen, die psychologischer Hilfe bedürfen, seien an Land gebracht worden. Nach italienischen Berichten handelt es sich dabei um vier Flüchtlinge.

"Es ist die fünfte Not-Evakuierung binnen 14 Tagen. Worauf warten sie, um allen Menschen zu erlauben, das Schiff zu verlassen - dass die medizinische Notlage unerträglich wird? Was für eine Grausamkeit." Proactiva Open Arms

Ringen um Lösung für Flüchtlinge

Nach zähem Ringen hatte sich zuvor eine Lösung für die Aufnahme von zuletzt 147 Flüchtlingen abgezeichnet, die seit Tagen an Bord der "Open Arms" ausharren. Der italienische Regierungschef Giuseppe Conte teilte mit, sechs EU-Staaten einschließlich Deutschlands hätten sich zur Aufnahme von Flüchtlingen bereit erklärt.

Das Rettungsschiff ist seit Anfang August mit Flüchtlingen, die vor der libyschen Küste gerettet wurden, auf der Suche nach einem sicheren Hafen im Mittelmeer. Es erreichte am Donnerstag die Küste von Lampedusa.

Italienisches Regierungsdrama

Das Gezerre um das Rettungsschiff sorgt auch zunehmend für Spannungen in der italienischen Regierung. Regierungschef Conte griff den rechten Innenminister Matteo Salvini an und warf ihm "unfaire Zusammenarbeit", "institutionelle Verstöße", "politischen Eifer" und "absolute Unnachgiebigkeit" vor. Das Schreiben kommt eine Woche nachdem Salvini das Regierungsbündnis mit der Fünf-Sterne-Bewegung und Conte an der Spitze aufkündigte.