Streit um Nordstream 2 schwelt weiter

Vor dem Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel und US-Präsident Joe Biden in Washington mehren sich die Anzeichen für eine Annäherung im Streit über die Gaspipeline Nord Stream 2. Man sei ganz sicher auf einem guten Weg, sagte Außenminister Heiko Maas während seines dreitägigen USA-Besuchs. Es habe in den letzten Wochen viel Vorarbeit gegeben und man sei in vielen Punkten näher zueinander gekommen. Einen Durchbruch der Verhandlungen gab es aber noch nicht.

Joe Biden sorgt für Entspannung

Einen herzlicheren Freundschaftsbeweis hätte US-Präsident Joe Biden kaum über den Atlantik schicken können: Auch gegen erbitterten Widerstand aus dem Kongress beschloss die US-Regierung Mitte Mai, alle Sanktionen gegen die NordStream2-Betreiberfirma zunächst auf Eis zu legen. Was dazu führen dürfte, dass die deutsch-russische Rohrleitung fertig gebaut wird. Bis Ende August, kündigte die Gazprom-Tochter unlängst an, werde man die noch fehlende Lücke auf dem Ostseegrund schließen. Das Rohrleitungswerk wäre damit vollendet – aber natürlich nicht jedes Problem gelöst. Im Gegenteil.

Angela Merkel sichert Ukraine Gastransite zu

Vor allem nicht für den EU-Partner Ukraine: "Hier gibt es große Sorgen auf der ukrainischen Seite. Die nehmen wir ernst und werden alles daransetzen, sehr deutlich zu machen, dass Nord Stream 2 eben kein Ersatz für die versprochenen Transitlieferungen durch die Ukraine ist," bekräftigte Angela Merkel diese Woche, als sie den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Kanzleramt empfing.

Vollends beruhigt klang Selenskyj allerdings in Berlin nicht: Sein Land erhält bislang dafür, dass es russisches Gas an die EU durchleitet, Milliarden-Summen. Dass die wegfallen könnten, wenn es die zweite Direktleitung zwischen Russland und Deutschland gibt oder eben Präsident Putin versuchen könnte, mit der Hand am Gashahn Politik und Druck auf die Ukraine zu machen, ist die große Befürchtung in Kiew: Nord Stream 2 bringt eine potenzielle Bedrohung der Sicherheit der Ukraine und der Region, warnte Selenskyj.

Ukraine bleibt skeptisch

Klare Worte. Und bester Beweis dafür, dass man von Seiten der Ukraine die Nord Stream 2-Pipeline eben nicht als rein "wirtschaftliches Projekt" sieht, wie die Bundesregierung nicht müde wird zu betonen, sondern als ein hochpolitisches.

Nun verweist man von deutscher Seite gern darauf, dass es bis Ende 2024 einen Gas-Transit-Vertrag - also einen Durchleitungsvertrag – zwischen Russland und der Ukraine gibt. Doch Kritiker fragen zweifelnd: Was kommt danach? Wird das Abkommen wirklich, wie erhofft, verlängert? Und wird sich Putin auch wirklich daran halten?

Was auch den USA am Herzen liegt, ist jedenfalls eine Art von Entschädigung oder auch Garantie für die Ukraine, nicht bald im geopolitischen Regen stehen gelassen zu werden. Wie das zu erreichen ist, war in den letzten Wochen bereits Gegenstand der Verhandlungen zwischen Bundesregierung und Biden-Administration. Der Ausbau alternativer Energiegewinnung in der Ukraine, EU-Garantien für die ukrainische Gasversorgung oder schlicht Geld-Transfers, all diese Ideen kursierten.

Kritik am Projekt kommt von vielen Seiten

Klar ist, dass die Bundesregierung sich mit ihrem deutsch-russischen Pipeline-Projekt nicht nur den Unmut der USA, sondern auch den der meisten EU-Staaten und insbesondere der osteuropäischen Nachbarn zugezogen hat. Auch in der CDU gibt es mächtige Stimmen, die finden, dass es das nicht wert war. Warum man sich gerade in Zeiten zuletzt gewachsener Spannungen mit Russland in größere Abhängigkeit Putins begeben wolle, fragen auch Kritiker aus anderen Parteien. Nun will die Bundesregierung immerhin erreichen, dass die Pipeline nicht ein Dauerstreitthema mit den USA bleibt. Eine andere spannende Frage ist auch, wie eine künftige Bundesregierung mit Nord Stream 2 verfahren wird. Bis die im Amt ist, wird die Röhre allerdings voraussichtlich längst fertig sein.