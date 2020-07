Streit um Maskenpflicht: Zwischen Sorge und Kalkül

Harry Glawe (CDU) machte den Anfang. Der Wirtschaftsminister in Mecklenburg-Vorpommern stellte in der "Welt am Sonntag" klar: Wenn das Infektionsgeschehen so gering bleibe, "sehe ich keinen Grund, länger an der Maskenpflicht im Handel festzuhalten". Aktuell gebe es in seinem Bundesland lediglich ein bis zwei Neuinfizierte pro Tag - bei 1,6 Millionen Einwohnern, sagte Glawe. Der Minister geht davon aus, dass die Landesregierung schon Anfang August ein Ende der Maskenpflicht im Einzelhandel beschließen könnte.

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) lässt ausrichten, dass die Landesregierung die Maskenpflicht am vergangenen Dienstag bis Anfang August verlängert habe, "weil sie wichtigen Schutz bietet". Glawe habe den Auftrag, mit den Sozialpartnern, Medizinern und den Kommunen Vorschläge zu erarbeiten. Erst danach könne darüber entschieden werden.

Gesundheitsminister warnen

Glawe will dennoch mit seinen Kollegen in Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein sprechen. Er strebe eine Einigung der norddeutschen Bundesländer an, "noch lieber" ein "bundesweites Ende der Maskenpflicht im Handel". Beginnt also im Norden die Maskenrevolte?

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur einigten sich die 16 Gesundheitsminister der Länder heute bei einer Schalte mit dem Bundesminister Jens Spahn (CDU) darauf, dass die Maskenpflicht auch im Einzelhandel wie bisher gelten soll. Es dürfe nicht der falsche Eindruck entstehen, die Pandemie wäre vorbei, hieß es aus Kreisen der Gesundheitsminister. Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder lehnte eine Lockerung oder gar Aufhebung der Pflicht genauso eindeutig ab wie kurz darauf Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU).

Große Unterschiede bei den Fallzahlen

Es gibt aber auch andere Signale. In Sachsen und Sachsen-Anhalt, Bremen und Niedersachsen zeigten sich Regierungspolitiker grundsätzlich offen für Gespräche über die Maskenpflicht im Einzelhandel. Es sind die Bundesländer, in welchen das Infektionsgeschehen deutlich kleiner ist als im Rest der Republik. In Bayern zum Beispiel summieren sich die nachgewiesenen Covid-19-Fälle auf fast 50.000, Sachsen zählte gut 5.000 Fälle, in Sachsen-Anhalt sind es nicht einmal 2.000 und in Mecklenburg-Vorpommern rund 800. Das ist das Haupt-Argument.

Bremst die Maskenpflicht die Kauflaune?

Das zweite Argument: Der Handel macht Druck. Glawe begründete seinen Vorstoß mit der Ungeduld des Einzelhandels. Denn die Geschäfte laufen nur schleppend wieder an. Die Vorschrift, dass Mitarbeiter und Kunden bitte schön einen Mundschutz zu tragen haben, helfe da nicht, kritisieren viele Unternehmer.

Doch wie sich die Maskenpflicht tatsächlich auf die Kauflaune auswirkt, ist völlig unklar. Verschiedene Befragungen kommen zu mehrdeutigen Ergebnissen. Einige sagen: "Nein, mit Maske gehe ich nicht shoppen." Viele stören sich aber auch daran, wenn andere die Maskenpflicht nicht einhalten.

USA: Maske ist längst ein Politikum

Es gibt noch einen dritten Punkt - und das ist der gefährlichste. Er heißt: Kalkül. Nicht nur Verschwörungstheoretiker politisieren die Maskenpflicht. Maske oder Freiheit, heißt eine Phrase auf den sogenannten "Hygiene-Demos".

Ein Blick in die USA verrät, wie das enden kann. Als die amerikanische Seuchenbehörde CDC den Gebrauch von Gesichtsmasken empfahl, machte Trump klar, dass er keine tragen werde: "Ich kann mir das für mich selbst irgendwie nicht vorstellen." Zu seiner Rede zum Nationalfeiertag am Mount Rushmore kamen Tausende Zuhörer, die meisten ohne Masken. Denn Masken sind bei Trump-Veranstaltungen freiwillig. Für die Trump-Anhänger ist sie ein politisches Statement geworden. Nach dem Motto: Wer die Maske trägt, ist gegen uns. Gesundheitsschutz spielt keine Rolle.

Ohne Maskenpflicht steigt Gefahr eines Lockdowns

Das Coronavirus sei aber weiterhin da, mahnte auch Bundesgesundheitsminister Spahn angesichts der Debatte. Deutschland habe die Erfolge im Kampf gegen die Pandemie "unter großen Kosten erreicht". Das sei "Grund genug, das zu sichern und nicht zu sorglos zu sein".

Spahns Warnung ist vom Ende her gedacht. Fällt die Maskenpflicht, wächst die Gefahr steigender Neuinfektionen. Damit steigt auch die Wahrscheinlichkeit von erneuten Ausgangsbeschränkungen. Dann müssen Geschäfte erneut dichtmachen. Sicherer wäre es, auf den Impfstoff oder zumindest eine Therapie gegen Covid19 zu warten. Im Moment zeichnet sich ab, dass die meisten Länder vorerst auf diese Strategie setzen werden.