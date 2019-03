Die "Schwarze Null" soll auch im Haushalt für 2020 bleiben. Das heißt: Der Bund muss nun Prioritäten setzen. Denn Ökonomen erwarten ein schwächeres Wirtschaftswachstum und damit weniger Zuwächse bei den Steuereinnahmen. Trotzdem will der Finanzminister 2020 knapp 362 Milliarden Euro ausgeben, das sind etwa vier Milliarden Euro mehr als in diesem Jahr.

Länder befürchten Kürzungen bei Flüchtlingskosten

Die Länder kritisieren, dass der Bund in den Eckwerten für den neuen Haushalt eine Kürzung der Mittel für die Integration von Flüchtlingen vorsieht. Ende dieses Jahres laufen mehrere Pauschalen aus, mit denen sich der Bund bislang an den Kosten beteiligt: die 670-Euro Pauschale für Ausländer im Asylverfahren, die Integrationspauschale und die Übernahme der Unterkunftskosten für anerkannte Flüchtlinge.

Stattdessen ist eine Pauschale pro Flüchtling geplant. Weil die Zahl der Asylbewerber in Deutschland zuletzt stark rückläufig war, würden die Länder deutlich weniger Geld vom Bund bekommen als bisher. "Ich bin sehr überrascht, dass das überhaupt ein Thema ist, wir werden massiv dagegen kämpfen, denn es geht um sehr viel Geld", sagt Christian Bernreiter, CSU, Präsident des Bayerischen Landkreistags.

Die Mittel, die jetzt gekürzt werden sollen, waren in den Jahren 2015 und 2016 für die große Zahl an neu ankommenden Flüchtlingen gedacht, sagt der Bundestagsabgeordnete und bayerische SPD-Generalsekretär Uli Grötsch. "Jetzt geht es um Integration und dort wird nichts gekürzt."

Wie die Kosten für die Integration von Flüchtlingen künftig aufgeteilt werden, darüber gebe es eine Diskussion zwischen Finanzminister und den Ländern, sagt Alexander Dobrindt, CSU-Landesgruppenchef im Bundestag. Er könne die Unzufriedenheit der Länder gut verstehen.

Viel Kritik am Verteidigungsetat

Auch der geplante Verteidigungsetat ist umstritten: Die sogenannte Nato-Quote, also der Anteil der Militärausgaben an der Wirtschaftsleistung, soll zwar 2020 auf 1,37 Prozent steigen, in den darauffolgenden Jahren aber wieder leicht sinken. Kritik kommt von Abgeordneten der Union, aber auch die USA haben sich eingemischt: Der US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, bezeichnete die Haushaltspläne des Bundesfinanzministers als inakzeptabel und "besorgniserregendes Signal" an Deutschlands Nato-Verbündete.

Mehrere Politiker kritisierten die Einmischung der USA in die deutsche Haushaltsplanung. FDP-Vize Wolfgang Kubicki sagte, der US-Botschafter würde sich benehmen, "als seien die Vereinigten Staaten hier noch Besatzungsmacht."

Entwicklungsminister Müller kriegt kein zusätzliches Geld

Bundeskanzlerin Angela Merkel verwies darauf, dass Deutschland nicht nur auf Militär, sondern auch Entwicklungshilfe setze. Doch auch Bundesentwicklungsminister Gerd Müller wettert gegen den Haushaltsentwurf: Das Finanzministerium will den Etat seines Hauses für 2020 auf dem Niveau von 2019 einfrieren – bei rund 10 Milliarden Euro. Nach Müllers Ansicht sind so die internationalen Verpflichtungen Deutschlands nicht zu erfüllen.

Im Juni soll der Haushaltsentwurf im Kabinett beschlossen. Und erst im November geht er durch den Bundestag. Erst dann wird es Klarheit darüber geben, welches Ressort wie viel ausgeben kann – und einsparen muss.