Streit um "Hammelsprung": AfD scheitert in Karlsruhe

Ablehnung des Eilantrags ist noch kein Urteil in der Hauptsache

Der Zweite Senat unter Vorsitz des Gerichtspräsidenten Andreas Voßkuhle begründete seine Entscheidung mit der sogenannten Folgenabwägung. Demnach droht der AfD kein schwerer Nachteil, wenn die drei Gesetze jetzt in Kraft treten, später aber die Verfassungswidrigkeit der Abstimmung festgestellt würde. Zudem sei es zunächst Sache des Bundespräsidenten, die Gesetze vor seiner Unterschrift zu prüfen, erklärte Voßkuhle. Die AfD muss ihre Organklage in der Hauptsache abwarten - bis dahin bleiben die drei Gesetze zum Datenschutz in Kraft.

Die Vorgeschichte: Gaulands "Revanche"

Im Dezember 2018 hatte die AfD einen Hammelsprung gefordert - dann aber selbst nicht daran teilgenommen. Und auch im Januar des Jahres hatte die AfD in einer nächtlichen Sitzung einen Hammelsprung beantragt; explizit als Revanche dafür, dass ein AfD-Kandidat nicht gewählt worden war.

„Der aktuelle Hammelsprung ist die Revanche für die Nicht-Wahl von Roman Reusch. So lassen wir uns nicht behandeln! Das ist erst der Anfang.“ Alexander Gauland im Januar 2018