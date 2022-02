Streit um Genesenenstatus: FDP geht auf Distanz zu Wieler

Wegen der umstrittenen Verkürzung des Corona-Genesenenstatus geht die FDP auf Distanz zum Chef des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler. Der künftige Generalsekretär Bijan Djir-Sarai sagte dem "Spiegel", er habe großen Respekt vor dessen Leistungen in den letzten zwei Pandemie-Jahren. Aufgrund dieser Verfehlung, die keinen Einzelfall darstelle, könne sich Wieler des Vertrauens der FDP aber nicht mehr sicher sein.

"Optimale Kommunikation geht anders"

"Das RKI kann nicht quasi nebenbei mit einem Federstrich und ohne jegliche Ankündigung die Verkürzung der Genesenenfrist festlegen. Diese Entscheidung hat eine unmittelbare Auswirkung auf das tägliche Leben vieler Menschen. Optimale Kommunikation geht anders", so Djir-Sarai zum "Spiegel".

RKI ändert Genesenenfrist im Januar

Das RKI hatte am 13. Januar vom Bundestag die Zuständigkeit für die Festlegung der Genesenenfrist übertragen bekommen. Am 15. Januar setzte die Behörde die bislang geltende Sechs-Monate-Regelung für von Corona Genesene auf drei Monate herunter. Dadurch verloren viele Bürgerinnen und Bürger ihren 2G-Status, also die Möglichkeit, in Restaurants, Bars oder in Fitnessstudios zu gehen.

Der Schritt des RKI hatte für Kritik gesorgt, zuletzt auf der Konferenz der Landesgesundheitsminister vor wenigen Tagen. Die Minister hatten über den Genesenenstatus beraten. Ein Antrag Bayerns, den Status von drei wieder auf sechs Monate zu verlängern, lehnten die Ressortchefs mehrheitlich ab.

Lauterbach verweist auf wissenschaftliche Ergebnisse

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) habe in der Schalte bekräftigt, dass die Verkürzung des Genesenenstatus auf Grundlage wissenschaftlicher Ergebnisse erfolgt sei, berichtete Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD), die derzeit Vorsitzende der GMK ist. Laut Holetschek stimmten sechs Länder für den Vorstoß aus Bayern, die übrigen dagegen.

Lauterbach schrieb nun auf Twitter: "Das hört niemand gerne, ist aber so. Die Studie unterstützt die Analyse des RKI, dass 3 Mon nach Genesung bei leichter Omicron Infektion von der Immunität nicht viel übrig bleibt." Zeitweise trendete auf Twitter #DankeWieler.