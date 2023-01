Streit um Erbschaftssteuer: Zahlen Mieter die Zeche?

Ruth Grießer aus München ist besorgt, dass sie sich ihre Wohnung bald nicht mehr leisten kann: Ihre Vermieterin verstarb im vergangenen Jahr. Deren Erbin kann die Erbschaftssteuer nicht aufbringen: Sie liegt im Millionenbereich, mit Mietsteigerungen alleine lässt sich das nicht finanzieren - nun soll das Haus im Herzen Münchens verkauft werden.

München: Erbschaftssteuer als Gentrifizierungstreiber

Der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter, SPD, kritisiert, in teuren Lagen wie München sorge die Erbschaftssteuer für Mieterhöhungen und beschleunige die Gentrifizierung. Denn wegen der in München hohen Bodenwerte könnten viele Erben die Steuer nicht bezahlen.

"Diese Objekte werden dann an internationale Investorenkonsortien verkauft. Und dann geht es nur noch um shareholder value, dann geht es nur noch ums Geld. Dann werden die Mieten natürlich dramatisch steigen," sagt Reiter im Gespräch mit report München. Die Münchner SPD-Stadträtin Simone Burger, zugleich stellvertretende Vorsitzende des Münchner Mietervereins, fordert von der Bundesregierung Regelungen, soziale Vermieter steuerlich besser zu stellen. Die Erbschaftssteuer orientiere sich nicht an realen Mieten, sondern an "Bodenpreisen, die rein spekulativ sind".

Hauseigentümer legen Erbschaftssteuer oft auf Mieter um

Wolfgang Donhärl, Hauseigentümer in fünfter Generation, erbte 2017 ein denkmalgeschütztes Mietshaus in einem Münchner Traditionsviertel. Fällig wurde eine Erbschaftssteuer im Millionenbereich. Der Grund: Die Berechnung der Erbschaftssteuer orientiert sich unter anderem am Wert des Bodens – und der ist im Zentrum von München besonders hoch.

Donhärl nahm einen Kredit auf, die Abzahlung finanziert er zum Teil über höhere Mieten: "Wir mussten die Mieten erhöhen, denn ansonsten hätten wir die Erbschaftssteuer nicht bezahlen können." Donhärl wird seinen Kredit abstottern, bis er 80 Jahre alt ist. Nun fehlt ihm Geld für die Instandhaltung.

Auch Ein- und Zweifamilienhäuser betroffen

Aber auch viele Eigentümer von kleinen Ein- und Zweifamilienhäusern ächzen unter hohen Erbschaftssteuern, zum Beispiel die Familie Stadler aus Bad Wiessee am Tegernsee. Die Familie hat sich das Zweifamilienhaus in Jahrzehnten erarbeitet, auf vieles verzichtet, immer alles ins Haus gesteckt. Nun soll das Haus von den Eltern auf die beiden Kinder übertragen werden.

Für die Tochter, die nicht im Haus wohnt und als Erzieherin arbeitet, wird voraussichtlich eine Zahlung in sechsstelliger Höhe fällig. Einer der Gründe für die hohe Steuer ist die teure Nachbarschaft mit vielen hochpreisigen Immobilien, die in den vergangenen Jahren entstanden sind. "Das wird jetzt hier auf das Grundstück hier auf das Haus übertragen. Und somit geht der Wert hier auch rasant nach oben, auch wenn wir nicht verkaufen wollen", erklärt der Sohn Christian Stadler.

Verkaufswelle bei Immobilien wegen Erbschaftsteuer befürchtet

Das Haus der Familie Stadler am Tegernsee ist kein Einzelfall, sondern wird mit den neuen Bemessungsgrundlagen für die Immobilienbewertung, die seit dem Jahreswechsel gelten, bei der Erbschaftssteuer deutschlandweit immer häufiger vorkommen, sagt Kai Warnecke, Präsident von Haus und Grund: "Zum einen führt die Neubewertung dazu, dass wesentlich mehr Menschen erbschaftssteuerpflichtig werden. Und zum anderen werden die meisten Erben nach unseren Berechnungen circa 50 - 100 Prozent mehr Erbschaftssteuer bezahlen müssen als bisher."

Im Auftrag des Eigentümerverbandes hat das Meinungsforschungsinstitut Civey eine aktuelle Umfrage unter Immobilienbesitzern und künftigen Erben durchgeführt. Ergebnis: 37,5 Prozent der Befragten fürchten, ihre Immobilie wegen der Erbschaftssteuer verkaufen zu müssen. Die Hausverkäufe könnten die Preisspirale für Immobilien und damit auch für Mietwohnungen weiter nach oben treiben.

Freibeträge bei der Erbschaftssteuer zu niedrig?

500.000 Euro für Ehepartner und 400.000 Euro für jedes Kind - das sind die Freibeträge für die Erbschaftssteuer, seit 2009 wurden sie nicht erhöht. Eine Anpassung an die gestiegenen Bodenrichtwerte fordert neben Haus und Grund auch Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter im Interview mit dem ARD Politikmagazin report München: "Die Bundesregierung muss sich etwas einfallen lassen, wie man damit umgeht, dass wir durch den Prozess des Erbens und Vererbens bezahlbaren Wohnraum in unseren Städten verlieren."

Das Bundesfinanzministerium teilt auf Anfrage von report München mit, es gäbe keine Überlegungen, Freibeträge der Erbschaftssteuer zu erhöhen oder die Erbschaftssteuer regional anzupassen. Ein entsprechender Vorstoß der bayerischen Staatsregierung im Bundesrat ist kürzlich gescheitert.

Experten beklagen soziale Schieflagen im deutschen Erbschaftssteuergesetz

Eine grundlegende Reform des Erbschaftssteuerrechts mahnt der Steuerrechtsprofessor Gregor Kirchhof aus Augsburg an. Niedrige Steuersätze, lange Zahlungsfristen, Steuererleichterungen und Freibeträge für soziale Vermieter und die Weitergabe innerhalb der Familie, das wäre für Kirchhof die Lösung: "Die Erbschaftsteuer darf Erben nicht zum Verkauf zwingen," sagt der Experte für Steuerrecht. "Laut Verfassung und in solchen Fällen brauchen wir Ausnahmeregelungen, weil sonst die Erbschaftsteuer unzumutbar bei den Erben zugreifen."

Fest steht: die Neubewertung der Berechnungsgrundlage hat jetzt schon zu einem Auftragsboom bei Notaren, Fachanwälten und Gutachtern geführt. Denn die Steuerfestsetzung des Finanzamts wollen viele Erben durch ein Gegengutachten anfechten, um die Steuerlast zu mindern.