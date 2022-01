Streit um die Windkraft: Habeck besucht Bayern

Die Besuche in den Bundesländern werden nicht leicht werden, das hat Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck schon in der vergangenen Woche geahnt, als er von einem "mühsamen Prozess" sprach.

Wenn Habeck in München am heutigen Donnerstag zuerst Ministerpräsident Markus Söder und dann die Landesminister für Wirtschaft, Hubert Aiwanger, und für Umwelt, Thorsten Glauber (beide Freie Wähler), trifft, könnte es besonders mühsam werden. Streitpunkt: die Windkraft. Habeck will deutlich mehr Platz für Windräder im Freistaat. Zwei Prozent der Landesflächen sollen bundesweit für die Windkraft zur Verfügung gestellt werden.

Windenergie: in Bayern herrscht verordnete Flaute

Doch lediglich mehr Flächen ausweisen, wird in Bayern nicht helfen, um die Ausbauziele des Ministers zu erreichen. Im Freistaat bremst die sogenannte 10-H-Regel den Ausbau. Diese Regel schreibt vor, dass ein Windrad mindestens das Zehnfache seiner Höhe von der nächsten Wohnbebauung entfernt sein muss – bei einer Anlagenhöhe von 200 Meter also 2 Kilometer.

Es handelt sich um die strengste Abstandsregelung in Deutschland. Sie hat den Ausbau der Windenergie in Bayern quasi zum Erliegen gebracht: 2012 wurden 271 Genehmigungsanträge gestellt, 2020 nur noch drei. Für den Grünen-Politiker Robert Habeck ist klar:

"Da wo Abstandregeln vorgehalten werden, um Verhinderungsplanung zu betreiben, können die nicht länger bestehen bleiben." Robert Habeck

Söder sieht "Potenziale"

Markus Söder und die CSU sehen das anders. Der Ministerpräsident verweist auf ungünstige Bedingungen, verteidigt die bayerische 10-H-Regel, und auch das Ziel 'zwei Prozent Landesflächen für Windräder' sieht Söder kritisch - gibt sich aber verhandlungsbereit.

"Die Topografie im Süden ist schlechter. Es gibt mehr Potenziale, über die werden wir gerne diskutieren." Markus Söder

Bayerns Wirtschaft steht auf Habecks Seite

Habeck wird wohl Ausdauer für das Gespräch mit Söder mitbringen müssen. Doch der Druck auf den bayerischen Ministerpräsidenten steigt. Neben Grünen und SPD im Landtag fordern auch die Vereinigung der bayerischen Wirtschaft und der Bund für Umwelt- und Naturschutz die 10-H-Regel abzuschaffen.

Die Rechtslage: Bundestag sticht Staatskanzlei

Selbst Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger stellt die umstrittene Abstandregel inzwischen infrage und kann sich Ausnahmen vorstellen. Häufig reichten auch 1.200 bis 1.500 Meter Abstand, sagte der Freie Wähler-Chef dem Handelsblatt. Denn:

"Wenn wir zu stur auftreten, dann bleibt am Ende vielleicht von 10-H nichts mehr übrig." Hubert Aiwanger

In der Tat: Klimaschutzminister Habeck könnte mit der Mehrheit der Ampel-Parteien im Bundestag die bayerische Sonderregel kippen – das weiß auch Markus Söder.