Streit um Deutschlands Beitrag zur Ernährungssicherung

Den Anbau von Energiepflanzen stoppen, und den Weizen ins Brot statt in den Trog: So lautet eine Forderung. Doch was ändert sich auf den bayerischen Äckern und am Markt durch den Ukraine-Krieg und welche Folgen haben die Entscheidungen der EU-Agrarminister, Umweltauflagen für dieses Jahr zu lockern.

Anbauentscheidungen meist im Herbst gefallen

Im Märzen der Bauer die Rößlein einspannt, so heißt es zwar im Volkslied, aber die meisten Anbauentscheidungen sind da schon gefallen – im Herbst und jetzt angesichts der guten Witterung. Es wird keinen Mangel geben in Bayern, sagt Jörg Reisenweber, Marktexperte bei der Landesanstalt für Landwirtschaft, der Winterweizen ist längst gesät. Die Ernährungssicherheit ist gesichert, auch bei anderen Getreidesorten wie Roggen und Wintergerste oder den Kartoffeln.

Getreide und Kartoffeln über den Eigenbedarf hinaus

Bei diesen Getreidearten und Feldfrüchten deckt der Anbau in Deutschland den Bedarf. Es wird sogar erheblich exportiert. Nur noch wenige Bauern können sich entscheiden, was sie auf freien Flächen anbauen. Anders auf den ökologischen Vorrangflächen, wo sie nach dem Beschluss der EU- Landwirtschaftsminister Eiweißpflanzen wie Ackerbohnen, Erbsen oder Soja anbauen können und Pflanzenschutzmittel anwenden. Das merkt der Agrarhandel, so die Auskunft der BayWa: "Die verbleibenden Flächen stehen nun für die Aussaat von Sommerkulturen zur Verfügung. Hier verspüren wir in der Tat leichte Verschiebungen in Folge des Ukraine-Krieges und der Preissituation bei Dünger." Leguminosen als natürliche Stickstofflieferanten würden genauso an Attraktivität gewinnen wie Sommergetreide, Sonnenblumen und Soja.

Soja wird vor allem aus Übersee importiert

Beim Soja wird der Schrot, der vor allem als Eiweißfutter eine große Rolle spielt, zu 90 Prozent aus Übersee importiert, aus Argentinien, Brasilien, USA, Kanada. Allerdings wurde gentechnikfreies Soja aus Russland und der Ukraine geliefert. Das fällt seit dem Krieg weg. Insofern ist der Sojaanbau in Bayern dieses Jahr besonders attraktiv, er erreicht hohe Deckungsbeiträge, rechnet der Agrarökonom Reisenweber vor. Wer im letzten Herbst Raps angebaut hat, der kann sich über stark steigende Preise freuen. Denn der Preis für Ölsaaten ist im gleichen Maß gestiegen wie für das Mineralöl. Auch Weizen ist sehr viel teurer geworden. Dabei gibt es laut US-Landwirtschaftsministerium eine Weizenreserve von 35 Prozent weltweit, die würde also ein Vierteljahr reichen, wenn nicht produziert und nichts importiert werden könnte.

Wer Sonnenblumen oder Soja anbauen kann, profitiert

Anders als Raps kann Soja für dieses Jahr noch angebaut werden. Doch am Markt für Saatgut sind längst nicht mehr alle Sorten verfügbar. Die BayWa hat das auf Anfrage von BR24 bestätigt

Die allgemeine Verfügbarkeit im Markt ist bei Sonnenblumen tatsächlich knapp. Wir als BayWa sind allerdings noch gut lieferfähig. Bei Soja ist die Sortenwahl mittlerweile eingeschränkt. In unserem Fall konzentrieren wir uns als BayWa auf eine Sorte, die in jeder Anbauregion gut passt. Auch hier können wir definitiv noch liefern. Auskunft des Saatgutexperten der BayWA

Wenn man den Vorschlag aufnimmt, die ökologischen Vorrangflächen für Soja herzunehmen, dann sei die heimische Sojabohne eine lohnende Alternative etwa zum Anbau von Mais, der stark gedüngt werden muss. Aber so oder so wird der Anbau nicht um ein Vielfaches gesteigert werden können.

EU-Neuregelung bringt geringen Anteil an Weltproduktion

Selbst im besten Fall werden die Beschlüsse der EU mit der Freigabe der Brachflächen die Produktion nur um einen ganz geringen Anteil steigern. Denn es ist ja nicht so, dass die Landwirte ihre besten Flächen brach liegen lassen wollten. Es handelt sich immer um solche Äcker, mit denen sowieso nicht die höchsten Erträge zu erzielen sind.

Selbst im besten Fall läge die Getreideproduktion nur um bis zu 4,4 Prozent höher. Gemessen an der weltweiten Produktion wären das nur bis zu 0,4 Prozent, wie der agrarpolitische Sprecher der Grünen im EU Parlament Martin Häusling kritisiert. Dafür dürften nicht die ökologischen Ziele der EU über Bord geworfen werden.

Umweltorganisationen fordern Wandel der Agrarpolitik

Denn auf einem Großteil der Ackerfläche in Deutschland werden nicht etwa Nahrungsmittel angebaut, sondern Futtermittel für Tiere oder Energiepflanzen für Bio-Kraftstoffe. Die Grünen und Umweltorganistionen wie Foodwatch sehen Umwelt- und Klimaschutzauflagen für die Landwirtschaft nicht als Problem – und in einer Produktionsausweitung schon gar nicht die Lösung. Sie kritisieren dagegen ein "krankes Agrarsystem", das vor allem auf die Produktion von Billigfleisch setze. Die deutsche Agrarindustrie importiere und baue massenhaft Futtermittel an, um dann Fleisch- und Milchprodukte für den Weltmarkt zu produzieren.

Veronika Feicht, Agrarfachfrau vom Münchner Umweltinstitut sagt, was die Ernährungssicherheit in Deutschland anlangt, gebe es keinen Grund die Produktivität hochzufahren, da wir tatsächlich eine Überproduktion an Lebensmitteln haben und hier keine Engpässe zu befürchten seien. "Langfristig ist es vielmehr so, dass der wichtigste Garant für Lebensmittelsicherheit in Deutschland intakte Ökosysteme sind. Das heißt, gesunde Böden und eine reiche Vielfalt an bestäubenden Insekten." Deswegen sollten auf keinen Fall die Fortschritte in der Ökologisierung der Landwirtschaft zurückgefahren werden.

Ins selbe Horn stößt die Nichtregierungsorganisation Foodwatch. Ihre Forderung: Anstatt Klima- und Umweltschutzauflagen "zu rasieren," müsse die Anzahl der Nutztiere drastisch reduziert werden und "endlich der Irrsinn mit Bio-Kraftstoffen gestoppt werden". Deutschland und Europa habe genug Ackerflächen, wenn sie nicht für Futtermittel und Bio-Sprit "vergeudet" werden.

Konkurrenz der Flächen – verschärft sich möglicherweise

Das sind Forderungen, die sich nur langfristig umsetzen lassen werden. Denn Bauern haben lange Lieferverträge, die sie erfüllen müssen. Etwa, wenn sie Biogasanlagen beliefern oder Zuckerrüben abgeben. Investitionsentscheidungen sind langfristig getroffen worden, über 20 oder 24 Jahre. Weil auch Energiemangel herrscht und die Unabhängigkeit von russischem Öl und Gas gefordert wird, steigen auch die Preise für Bio-Energie und damit die Erlöse für die Landwirte. Die Beimischung von Bioethanol ist eine EU-Vorgabe, die sich ändern lässt, aber auch nicht kurzfristig. Es ist gefragt, ob das gewollt ist. Ein Drittel der landwirtschaftlichen Nutzfläche in Bayern ist Grünland, das für Weidehaltung und Tierhaltung generell genutzt wird.

Auch die EU-Vertreter beteuern, dass sie die grundsätzlichen Ziele einer Ökologisierung der Landwirtschaft nicht aufgeben. Die Freigabe der Brachflächen ist für dieses Jahr genehmigt, nicht generell. In erster Linie dient die Maßnahme auch dazu die Märkte zu beruhigen. Als psychologische Maßnahme. Was auf den ökologischen Vorrangflächen wachsen wird, ist nicht zwingend Getreide, es können auch blühende Pflanzen wie Klee, Luzerne oder Bohnen und Erbsen angebaut werden. Diese Leguminosen leisten auch wichtige Dienste für die Ernährung von Insekten und sie tragen zur Verbesserung des Bodens bei, sagt Experte Jörg Reisenweber.

Es wird also auch in Zukunft heftig gestritten werden über die Ausrichtung der Agrarpolitik. Aber die Entscheidung der EU-Agrarminister, um auf den Krieg in der Ukraine zu reagieren, ist mit Sicherheit keine langfristige Entscheidung. Wie die landwirtschaftliche Erzeugung der Zukunft aussehen wird, ist vom Einkaufsverhalten der Bevölkerung abhängig.