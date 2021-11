"jetzt red i" live, 20.15 Uhr: Streit um Cannabis-Freigabe

Kiffen nicht mehr heimlich, sondern ganz legal: Wenn es um Cannabis geht, sind sich die Partner der möglichen Ampel-Koalition weitgehend einig. Die Grünen wollen es in Fachgeschäften an Kunden, die älter als 18 Jahre sind, verkaufen. Auch die FDP will die kontrollierte Freigabe. Denn ein Verbot führe nur zu einem "florierenden Schwarzmarkt und zu unnötiger Arbeit für Polizei und Justiz", so FDP-Fraktionschef Martin Hagen.

Ampel-Parteien für Cannabis-Legalisierung – CSU strikt dagegen

Die CSU ist strikt gegen eine Legalisierung. Sie warnt vor den gesundheitlichen Folgen und davor, dass Cannabis eine Einstiegsdroge für härtere Drogen wie Heroin sei. Innenminister Joachim Herrmann (CSU) stellt deshalb klar: "Ich plädiere ganz klar dafür, an der Nulltoleranzstrategie gegen illegale Drogen, wie sie in Bayern gilt, festzuhalten."

Soll Cannabis freigegeben werden? Oder wird dadurch der Zugang zu harten Drogen erleichtert? Ist Cannabis eine gefährliche Einstiegsdroge oder ein Genussmittel? Wie weit darf eine Freigabe gehen?

Über diese und andere Fragen diskutieren bei "jetzt red i" heute ab 20.15 Uhr Bürgerinnen und Bürger live unter anderem mit Joachim Herrmann, Bayerischer Innenminister (CSU), und Martin Hagen, Vorsitzender der FDP-Landtagsfraktion.