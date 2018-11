Streit um Berliner Gedenkstätten-Leiter Knabe geht weiter

Das juristische Tauziehen um die Absetzung des Leiters der Berliner Stasiopfer-Gedenkstätte Hohenschönhausen, Hubertus Knabe, geht in eine weitere Runde. Zwei Monate nach seiner Freistellung kehrte Knabe am Montag an seinen Arbeitsplatz zurück. Möglich hatte das eine einstweilige Verfügung des Landgerichts Berlin vom Freitag gemacht.

Berliner Kultursenator will Knabes Rückkehr anfechten

Kultursenator Klaus Lederer (Linke) will Knabes Rückkehr aber nicht akzeptieren und ließ am Montag Widerspruch beim Landgericht einlegen, wie er dem "Tagesspiegel" sagte. Bis zu einer Entscheidung könne Knabe sein Büro betreten, sagte Lederer. "Ich werde jetzt im Interesse der Gedenkstätte größtmögliche Gelassenheit an den Tag legen."

Knabe hat Klage gegen seine Kündigung eingereicht

Knabe wird vorgeworfen, nicht entschieden genug gegen sexuelle Belästigung von Frauen durch seinen Stellvertreter vorgegangen zu sein. Der Historiker weist die Vorwürfe zurück und hat Klage gegen seine Kündigung eingereicht. Über diese Klage ist noch nicht entschieden, die einstweilige Verfügung betraf nur die Freistellung.

Jetzt gibt es zwei Direktoren in der Gedenkstätte

Der Stiftungsrat der Gedenkstätte unter Vorsitz von Lederer hatte noch am Sonntag beschlossen, Knabe als Vorstand und Direktor der Gedenkstätte abzuberufen. Vorerst wurde Jörg Arndt, bis vor Kurzem tätig bei der Stiftung Zentral- und Landesbibliothek, als Vorstand und Direktor der Gedenkstätte bestellt. "Nach meinem Dafürhalten ist Herr Arndt jetzt Direktor und demzufolge vertretungsberechtigt", sagte Lederer am Montag. Mit dieser widersprüchlichen Rechtssituation müsse man jetzt ein paar Tage leben.