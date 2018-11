Streit um angebliches Strauß-Geheimkonto geht in nächste Runde

Der jahrelange Justizstreit zwischen Max Strauß, dem ältesten Sohn des ehemaligen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß, und dem Buchautor Wilhelm Schlötterer, geht in die nächste Runde. In dem Prozess am Kölner Landgericht hat eine Zeugin ausgesagt, es habe tatsächlich ein millionenschweres Auslandkonto gegeben.

Bankmitarbeiterin stützt Angaben des Autors

Unterlagen der Deutschen Genossenschaftsbank (DG-Bank) sollen belegen, dass Anfang der 90er Jahre auf einem Konto des Schweizer Ablegers der Bank etwa 360.000 Millionen Mark (rund 180 Millionen Euro) gelegen haben. Das Konto gehörte nach Angaben der Zeugin Franz Josef Strauß.

Die Zeugin, eine ehemalige Mitarbeiterin der Bank, sagte auch aus, das Geld sei Anfang der 90er Jahre in der Schweiz in 13 Koffern bar abgeholt wurde. Wer das Geld in Empfang nahm, konnte sie nicht sagen.

Strauß spricht von "Lug und Trug"

Max Strauß hält das vierseitige Papier der DG-Bank für eine komplette Fälschung. "Das ist Lug und Trug", sagte er am Rande des Prozesses.

Während der Verhandlung gab es mehrere hitzige Wortgefechte. Der Richter ermahnte die Zeugin, weil sie oft nicht konkret antwortete. Max Strauß musste der Richter dazu aufrufen einen Vortrag zu beenden, den er ungefragt gehalten hatte.

Schlötterer darf Aussagen nicht wiederholen

Hintergrund des Streits ist die Auseinandersetzung um das Buch "Macht und Missbrauch", das Schlötterer vor mehr als zehn Jahren veröffentlicht hat. Darin behauptet der Autor, Franz Josef Strauß habe seinen Kindern ein Vermögen von mehr als 300 Millionen Mark hinterlassen.

Dessen Sohn Max Strauß wehrt sich juristisch gegen diese Aussage. Mehrere Gerichte hatten Schlötterer in der Vergangenheit die Wiederholung dieser Äußerung untersagt. Vor etwa zwei Jahren hatte Schlötterer zur Untermauerung seiner Thesen dann den angeblichen Bericht der DG-Bank bekannt gemacht, um dessen Echtheit es jetzt vor dem Kölner Landgericht geht.

Bevor ein Urteil fällt, sollen noch mehrere Zeugen gehört werden.