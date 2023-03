Streit um Abspaltung: Linken-Spitze "stinksauer" auf Wagenknecht

Bei Schröder liegen die Dinge anders

Wie schwer der Vorwurf parteischädigenden Verhaltens zu begründen ist, zeigt beispielsweise der Fall von Gerhard Schröder. Der Altkanzler wehrt sich dagegen, wegen seiner engen Verbindungen zu Russland aus der SPD geworfen zu werden – bisher mit Erfolg. Anders als Wagenknecht hat Schröder aber nie damit geliebäugelt, eine neue Partei zu gründen, die in Konkurrenz zu seiner bisherigen stünde.

Wagenknecht will Klärung in den nächsten Monaten

Insofern hat Wagenknecht mit ihrem jüngsten Interview zu einer etwaigen Neugründung ihren innerparteilichen Gegnern im Karl-Liebknecht-Haus durchaus Argumente geliefert. Noch zu Monatsbeginn beantwortete sie die Frage nach einer neuen Partei im Interview mit der Zeitung "Rheinpfalz" eher ausweichend: "Darüber wird an vielen Stellen diskutiert."

Doch am zurückliegenden Wochenende wurde ein ZDF-Interview bekannt, in dem sie offen über ihre Pläne spricht – und erstmals einen Zeitplan nennt: "Ich gehe davon aus, dass innerhalb des nächsten Dreivierteljahres – maximal eines Jahres – die Entscheidung […] fallen wird." Das allerdings könnte bedeuten, dass sich der Streit zwischen Wagenknecht und großen Teilen ihrer Partei noch monatelang hinzieht. Dabei hat die Abgeordnete längst klargestellt, dass sie bei der nächsten Bundestagswahl nicht mehr für die Linke kandidieren wird.

Wagenknecht will Scheitern verhindern

Wagenknecht begründet ihr Zögern damit, dass eine Parteigründung an bestimmten Voraussetzungen hänge – etwa an funktionierenden Strukturen und einem "verlässlichen Team", das den Aufbau organisiert: "Die Erwartung, man könnte – selbst wenn man sich entschieden hätte – mal eben so eine Partei aus der Taufe heben, […] das wäre zum Scheitern verurteilt."

Ob Wagenknechts jüngste Äußerungen zu einer Neugründung die Stimmung in der Partei zu ihren Ungunsten drehen, ist offen. Das Verhältnis zur Parteispitze ist ohnehin zerrüttet, und auch auf Funktionärsebene hat Wagenknecht keinen großen Rückhalt mehr. Doch große Teile der Parteibasis halten nach wie vor zu ihr – und ihre mediale Strahlkraft ist ungebrochen.

Fraktionsstatus der Linken steht möglicherweise auf dem Spiel

Falls Wagenknecht die Partei nach einer Neugründung von sich aus verlässt, hätte das möglicherweise auch Konsequenzen für die Linke im Bundestag: Gingen nur drei weitere Abgeordnete mit, wäre der Fraktionsstatus verloren. Denn dann wäre die Mindestgröße von 36 Mandatsträgern unterschritten, die sich aus der Geschäftsordnung des Bundestags für Fraktionen ergibt. In diesem Fall könnte die Linke im Parlament nur noch als Gruppe agieren – mit weniger Geld und Ressourcen.

Fazit: Eine Trennung von Sahra Wagenknecht wäre für die Linke wohl mit hohen politischen Kosten verbunden. Der Dauerstreit aber lähmt die Partei seit Monaten. Ein Dilemma, das sich nur schwer auflösen lässt.