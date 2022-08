Streit über Corona-Regeln: Holetschek attackiert Lauterbach

Die geplanten Corona-Regeln für den Herbst stoßen bei den Gesundheitsministern der Länder teilweise auf Widerstand. Kritisch gesehen werde die vorgesehene Regelung zu den Ausnahmen von der Maskenpflicht in bestimmten Bereichen, teilte die Gesundheitsministerkonferenz (GMK) unter dem Vorsitz von Sachsen-Anhalt mit. Die Länder hätten bei ihrer Video-Schalte mit Bundesminister Karl Lauterbach (SPD) darauf hingewiesen, dass die Ausnahmen für frisch Geimpfte und Genesene in der praktischen Umsetzung nur schwer kontrollier- und umsetzbar seien.

Der Entwurf für das neue Infektionsschutzgesetz des Bundes sieht unter anderem vor, dass die Bundesländer ab 1. Oktober wieder eine Maskenpflicht in öffentlich zugänglichen Innenräumen anordnen können. In der Gastronomie, bei Freizeit-, Kultur- und Sportveranstaltungen sollen negativ Getestete, frisch Genesene oder frisch Geimpfte die Maske weglassen dürfen - die jüngste Impfung darf dabei allerdings höchstens drei Monate zurückliegen. Bei einer Zuspitzung der Corona-Lage können die Länder noch strengere Maßnahmen anordnen.

Holetschek: Anregungen der Länder abgewehrt

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) betonte in München, die geplante Ausnahme-Regelung zur Maskenpflicht sei nicht praktikabel. "Das wird in der Realität tatsächlich nicht funktionieren." Zudem entspreche das Intervall von drei Monaten im Moment nicht der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko). Daher müsse sich die Stiko dazu äußern.

Bei Lauterbach seien diese Anmerkungen aber nicht auf fruchtbaren Boden gefallen. "Im Kern kann man sagen, dass viele der Anregungen der Länder vom ihm abgewehrt wurden und dass man nicht den Eindruck hat, dass dieses Gesetz jetzt noch mal geändert werden soll." Gleich mehrfach kritisierte Holetschek nach den Beratungen den Bundesminister direkt. "Manchmal hat man bei Professor Lauterbach eher die Anmutung, dass er sich in einer Vorlesung befindet als in der Realität des politischen Handelns und Wirkens." Dies sei bei der Video-Schalte heute "das eine oder andere Mal" deutlich geworden. "Ich habe das auch so angesprochen."

Lauterbach: Maskenpflicht soll die Regel sein

Lauterbach stellte nach den Beratungen mit seinen Länder-Kollegen klar, dass die Maskenpflicht in Innenräumen bei einer angespannten Pandemielage die Regel sein solle. "Nur in Ausnahmefällen soll davon abgewichen werden können", betonte der SPD-Politiker mit Blick auf die Debatte und verteidigte den Entwurf: "Von einem frisch Geimpften geht selbst dann ein relativ geringes Infektionsrisiko aus, wenn er keine Maske trägt."

Forderung nach einheitlichen Leitplanken

Zudem mahnten die Länder klare Vorgaben an, ab welchen Schwellenwerten bei welchen Indikatoren schärfere Corona-Beschränkungen verhängt werden sollen. Dies sei nötig, um ein einheitliches Vorgehen der Länder gewährleisten zu können, teilte die GMK mit. Auch Holetschek verlangte, "dass man ein Stück noch die Dinge konkretisiert, damit wir dann auch nicht den berühmten Flickenteppich kriegen, von dem wir alle ja sagen, den wollen wir nicht." Die Länder bräuchten zumindest einheitliche Leitplanken, an denen sie sich orientieren könnten.

Der CSU-Politiker warf dem Bund vor, die Länder bisher in die Debatte über den Corona-Plan für den Herbst nicht einbezogen zu haben. "Das Gefühl, dass die Länder wirklich auf Augenhöhe eingebunden werden sollen, hatte man nicht." Heute sei zum ersten Mal mit den Ländern darüber diskutiert worden. Es sei aber nicht zu spüren gewesen, dass ihre Positionen "wirklich ernst genommen" würden.

Holetschek kritisiert schlechte Kommunikation

Zudem beklagte der CSU-Politiker eine große "Meinungsvielfalt" innerhalb der Ampel-Koalition. Kaum hätten Lauterbach und Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) nach mühsamen Ringen einen Kompromiss zum Infektionsschutzgesetz gefunden gehabt, sei dieser aus der FDP sofort in Frage gestellt worden. Das sei "desaströs" und verunsichere die Bürger.

Im Evaluationsbericht des unabhängigen Sachverständigenrates zu den Corona-Maßnahmen sei die Forderung nach einer besseren Kommunikation ein großes Thema gewesen. "Die ist aus meiner Sicht nicht besser geworden. Jetzt ist es doch Zeit, dass man klar sagt, wo soll der Weg hingehen, was sind die Instrumente, was sagen wir den Bürgerinnen und Bürgern", betonte der bayerische Gesundheitsminister.

Welche Regeln werden im Herbst in Bayern gelten?

Eine Prognose für die bayerischen Corona-Maßnahmen im Herbst will Holetschek aktuell nicht abgeben. Es sei schwierig, auf die Frage zu antworten, ob es im Oktober sicher eine Maskenpflicht geben werde. Die Entscheidung müsse lageangepasst an das Infektionsgeschehen fallen.

Mit der Maskenpflicht hätten die Länder ein Instrument, dass sie anwenden könnten, "wenn's notwendig ist". Das müsse immer abgewogen werden. Wobei jetzt schon klar sei: Wenn der Bund im Oktober zum Beispiel eine FFP2-Maskenpflicht im Fernverkehr einführe, "werden wir kaum umhinkommen, dass wir im ÖPNV sagen, wir machen das dann nicht".

Grimm-Benne: "Gute Grundlage"

Die GMK-Vorsitzende, Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD), bewertet den Gesetzentwurf des Bundes insgesamt positiver als ihr bayerischer Kollege Holetschek: "Der jetzt vorgelegte Vorschlag ist eine gute Grundlage, damit die Länder einen Instrumentenkasten zur Verfügung gestellt bekommen, um auf das Pandemiegeschehen im Herbst reagieren zu können", teilte sie mit. Die Instrumente dienten dem Schutz von Infektionen, beugten aber auch Lockdowns und Schließungen vor.

FDP-Politiker: Diskussionswürdig

AfD-Gesundheitsexperte Andreas Winhart kritisierte die geplanten Corona-Regeln scharf. "Die Bürger sollen weiterhin mit Maskenpflichten traktiert werden", beklagte er. Und wer keine Maske mehr tragen wolle, müsse sich alle drei Monate impfen lassen. "Wir lehnen dieses Gesetz prinzipiell ab. Schluss mit der Corona-Besessenheit!"

Kritik an dem Entwurf kam auch vom parlamentarischen Geschäftsführer der bayerischen FDP-Landtagsfraktion, Mathias Fischbach. Die Dreimonatsfrist halte er "für diskussionswürdig", sagte er bei BR24live. "Das muss man einfach noch mal diskutieren." Kein Gesetzentwurf gehe so ins Parlament rein, wie er wieder herauskomme. In der aktuellen Situation gebe es keinen Anlass für eine Maskenpflicht in Innenräumen oder Schulen. Es handle sich um eine Notmaßnahme für den Herbst.

