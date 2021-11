Streit über Impfpflicht neu entbrannt: Kommt sie jetzt doch?

Angesichts stark steigender Corona-Zahlen wird in Deutschland auch wieder über die Einführung einer generellen Impfpflicht gesprochen. Während der bayerische Ministerpräsident Markus Söder für diese Maßnahme ist, halten Politiker der möglichen geplanten Ampel-Koalition wenig davon.

Bundesaußenminister Maas lehnt generelle Impfpflicht ab

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder glaubt, dass man um eine allgemeine Impfpflicht nicht herumkommen werde, wie er am Freitag erklärte. Sonst werde das "eine Endlosschleife mit diesem Mist-Corona", fügte er hinzu. Das sieht der geschäftsführende Bundesaußenminister Heiko Maas offensichtlich anders. Der SPD-Politiker machte gegenüber Bild deutlich, dass es eine Impfpflicht nicht geben wird, weil man es nicht für notwendig halte. Zudem hat Maas verfassungsrechtliche Bedenken.

Unterstützung bekam er von der FDP-Gesundheitspolitikerin Christine Aschenberg-Dugnus. Die allgemeine Impfpflicht als Drohkulisse in den Raum zu stellen, helfe niemandem, sagte sie der Bildzeitung. Gerade die Länder mit dramatischen Corona-Zahlen sollten sich darauf konzentrieren, wie vereinbart die Impfangebote auszuweiten und die neuen Corona-Maßnahmen umzusetzen. Auch der SPD Gesundheitsexperte Karl Lauterbach ist gegen eine allgemeine Impfpflicht. Diese würde sich frühestens in zwei bis drei Monaten auswirken, man müsse aber jetzt handeln, sagte er dem Deutschlandfunk.

Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen möglich

Allerdings können sich führende Spitzenpolitiker der SPD und FDP eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen vorstellen. Die werde es geben und das halte er auch für richtig, so Maas. Auch bei der FDP will man einen solchen Schritt unter Umständen nicht mehr ausschließen und zwar für den Fall, dass kein Personalverlust im Pflegebereich droht. Ihre Befürchtung sei gewesen, dass man Pflegekräfte deswegen verliere und sich der Pflegenotstand verschärfte, erklärte der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, Marco Buschmann. Wenn diese Befürchtungen aber nicht mehr gelten, gebe es aus seiner Sicht keine fundamentalen Bedenken.

Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (Stiko), Thomas Mertens meint, eine Berufs- oder institutionsspezifische Impfpflicht könnte Sinn machen in der derzeitigen Situation.

"Nicht nur auf Pflegeberufe schauen"

Die Präsidentin des deutschen Caritasverbandes, Eva Maria Welskop-Deffaa, hat sich für eine Impfpflicht in sensiblen Bereichen ausgesprochen - vor allem in der Pflege und in Kitas. Man müsse in Sachen Impfung zwar so lange wie möglich auf Freiwilligkeit setzen, jetzt habe sich die Lage aber umgekehrt, sagte sie dem Radiosender SWR2. Dabei dürfe aber nicht nur auf Pflegeberufe geschaut werden. Als weitere Beispiele für eine Impfpflicht nannte sie Berufe, die stark in Kontakt mit Menschen kommen, die aus gutem Grund nicht geimpft seien - also vor allem mit Kindern unter fünf Jahren, für die es auf absehbare Zeit noch keinen Impfstoff gibt.

Impfpflicht für Profifußballer?

Der Bundestagsabgeordnete der CSU Stephan Mayer hat sich zudem für eine Impfpflicht für Fußballprofis ausgesprochen. Es sei aus seiner Sicht den Zuschauern nicht zu vermitteln, dass für sie und auf den Tribünen zu Recht die 2-G-Regel gelte, aber die Spieler auch ungeimpft am Spielbetrieb teilnehmen könnten, sagte der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesinnenministerium der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Deshalb halte er eine Impfpflicht für Fußballprofis für vertretbar und geboten.