Streit mit AstraZeneca: EU fordert Einhaltung von Verträgen

Einfache Lagerbedingungen, günstige Herstellungskosten und ein zuverlässiger Impfschutz – vieles spricht für den Impfstoff des britisch-schwedischen Herstellers AstraZeneca. Entsprechend groß war die Hoffnung der EU-Kommission, mit der bevorstehenden Zulassung im internationalen Wettrennen um Impfquoten aufholen zu können. Und noch größer fiel die Vorbestellung aus: Bereits im August wurde ein Vertrag über 400 Millionen Impfstoffdosen geschlossen. Um die Produktion zu beschleunigen, hat die EU-Kommission nach eigenen Angaben noch im vergangenen Jahr einen dreistelligen Millionenbetrag überwiesen.

Kommissionspräsidentin fordert: Lieferung ohne Abstriche und ohne Verzug

AstraZeneca als drittes, stabilisierendes Standbein der europäischen Impfstrategie neben den bereits zugelassenen Vakzinen der Firmen Pfizer/Biontech und Moderna, diese Hoffnung geriet letzte Woche ins Wanken. Grund dafür ist die Ankündigung von AstraZeneca, entgegen der vereinbarten 80 Millionen Impfstoffdosen bis Ende März nur einen Bruchteil, nämlich 31 Millionen liefern zu können. Die Kommission reagierte verärgert, Präsidentin Ursula von der Leyen griff persönlich zum Telefon. Im Gespräch mit Firmenchef Pascal Soriot bekräftigte von der Leyen die Forderung der EU: Die Lieferung der vertraglich vereinbarten Mengen, ohne Abstriche und ohne Verzug.

Nach Angaben eines Kommissionssprechers habe von der Leyen gegenüber Soriot erklärt: "Wir erwarten von der Firma, Lösungen zu finden und alle möglichen Spielräume auszunutzen, um schnell zu liefern." Schließlich habe die EU "im Vorfeld beträchtliche Summen in das Unternehmen investiert, um sicherzustellen, dass die Produktion in Gang kommt".

Gesundheitskommissarin will Begründung für Lieferengpass nicht akzeptieren

Auch Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides forderte schriftlich eine Erklärung von AstraZeneca und erinnerte an die Einhaltung von Vertragspflichten. Denn nach Auffassung der EU-Kommission hätte der Hersteller bereits im Oktober mit der Produktion des Impfstoffes beginnen müssen, um die bestellten Mengen ab dem Stichtag der Zulassung auch zuverlässig liefern zu können. Der Verweis auf Produktionsprobleme eines Zulieferers in Belgien reiche der Kommission nicht als stichhaltige Begründung für die möglichen Lieferengpässe.

Vorstoß von Spahn: Export gegebenenfalls unterbinden

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte unterdessen eine Exportgenehmigungspflicht für Impfstoffe aus der EU vorgeschlagen. Das berichtete die Deutsche Presse-Agentur (dpa) im Anschluss an eine Sitzung des neugewählten CDU-Bundesvorstands unter Berufung auf Teilnehmerkreise. So könne transparent gemacht werden, welche Impfstoffe die EU verließen und den Export gegebenenfalls unterbinden. Spahn begründete seinen Vorschlag auch mit einem Beispiel aus den USA, wo es bereits eine solche Exportbeschränkung gebe.

Bereits zu Beginn der Pandemie hatte die Bundesregierung auf diese Notbremse zurückgegriffen. Im März 2020 wurde ein Exportverbot für Atemschutzmasken ins Ausland verhängt. Nur die Ausfuhr zur Unterstützung von internationalen Hilfsorganisationen blieb zulässig. Durch die Maßnahme konnte die persönliche Schutzausrüstung im Inland gezielt eingesetzt und dem zwischenzeitlichen Mangel an Atemschutzmasken entgegengewirkt werden.

EU plant Transparenzregister

Die Europäische Union teilte bereits mit: Alle geplanten Exporte von Impfstoffen aus der EU in Drittstaaten sollen künftig erfasst und genehmigt werden. Nach Angaben der dpa solle bereits in wenigen Tagen ein Register entstehen. Darin soll erfasst werden, welche Hersteller welche Mengen von in der EU produzierten Impfstoffen an Drittstaaten liefern. Die Erstellung des Registers sei bisher nur aus Gründen der Transparenz geplant.