Streit in der Koalition: Seehofer gegen Maaßen-Entlassung

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat dem umstrittenen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen erneut sein Vertrauen ausgesprochen. In der "Bild am Sonntag" sagte Seehofer, Maaßen sei ein "hoch kompetenter und integrer Mitarbeiter", der kein Dienstvergehen begangen habe. Auch den Vorwurf, Maaßen sei rechtslastig oder vertrete rechtsextremistische Positionen, weise er nachdrücklich zurück. Weiter sagte Seehofer: "Ich habe eine Fürsorgepflicht für meine Mitarbeiter und entlasse sie nicht, weil die politische und öffentliche Stimmung gegen sie ist".

Nahles will Vertrauen wiederherstellen

SPD-Chefin Andrea Nahles zeigte sich unterdessen zuversichtlich, dass die Große Koalition trotz des Streits weiter fortbestehen wird. Ebenfalls in der "Bild am Sonntag" sagte sie, die Regierung werde nicht an der Causa Maaßen scheitern. Jedoch bestehe die Basis für eine Zusammenarbeit in gegenseitigem Vertrauen und Verlässlichkeit.

Dem CSU-Vorsitzenden warf Nahles vor, die Koalition bereits mehrfach auf eine Belastungsprobe gestellt zu haben. Mit Blick auf die bevorstehende Landtagswahl in Bayern sagte sie, diese überdecke alles und vergifte das Koalitionsklima.

Mit der Chefin der Bayern-SPD, Natascha Kohnen, hat sich auch eine der Spitzenkandidatinnen für die Landtagswahl zu Wort gemeldet: Auch sie appellierte an die Koalitionsspitzen, Vertrauen wiederherzustellen. Die vorherige Einigung der Koalitionspartner, Maaßen zwar als Verfassungsschutzpräsident abzulösen, ihn aber mit einer Berufung zum Innenstaatssekretär de facto zu befördern, hatte sowohl in der Bevölkerung, als auch in der SPD massive Kritik hervorgerufen.

Treffen soll erst nach Vorverhandlungen stattfinden

Wann genau Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel, CSU-Chef Seehofer und SPD-Chefin Nahles heute zusammenkommen, ist nicht klar. Aus Koalitionskreisen war verlautet, die drei Spitzenpolitiker wollten zunächst telefonisch eine gemeinsame Linie finden. Eine Bedingung, die auch Seehofer forderte: Es werde erst ein Treffen geben, wenn klar sei, was die SPD fordere und wie eine Einigung mit der Union funktionieren könne, so der CSU-Chef.