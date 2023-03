Streikbilanz: Teile des Verkehrs ruhen, Chaos bleibt aus

Viele Busse und Bahnen blieben zu Wochenbeginn im Depot, Flugzeuge am Boden. Verdi sprach vom größten Streik seit 1992. Die Gewerkschaften erhöhten mit ihrer Aktion den Druck in den laufenden Tarifverhandlungen. Unbestätigten Berichten nach haben die Arbeiter aber noch kein neues Angebot vorgelegt.

Das große Chaos blieb aus

In sieben Bundesländern wurde der öffentliche Personennahverkehr ebenso bestreikt wie Flughäfen. So ging am Münchner Flughäfen nichts mehr. Es seien keine Passagiere unterwegs, sagte eine Sprecherin der Verkehrsleitung. Alle 785 geplanten Verbindungen fielen heute aus. Es starte und lande nichts. Es sei fast ein bisschen gespenstisch.

Auch der Fern-, Regional und S-Bahnverkehr der Deutschen Bahn stand bis Mittag weitgehend still. Immerhin konnten sich aufgrund der frühzeitigen Ankündigung viele darauf vorbereiten. Wer konnte, blieb zuhause. Oder es wurden Fahrgemeinschaften gebildet, wie beim Logistikzentrum von Amazon in Augsburg. Der Betrieb sei deshalb normal verlaufen, erklärte eine Firmensprecherin. Auch von anderen Unternehmen und Regionen war ähnliches zu hören.

So gab es in Bayern nur in München und Nürnberg zeitweise längere Staus auf den Straßen, wie eine Auswertung des Verkehrsdatenspezialisten TomTom für die Nachrichtenagentur dpa ergab. Zu teils langen Staus und großen Zeitverlusten sei es überall dort gekommen, wo zum Streik noch schlechtes Wetter hinzugekommen sei, sagte Ralf-Peter Schäfer von TomTom.

Verkehr läuft wieder an

Nach dem 24-stündigen großen Warnstreik rollt der öffentlichen Personenverkehr langsam wieder an. Laut der Münchner Verkehrsgesellschaft MVG wird es morgen keine "Nachwehen" des Ausstands geben. Alles fahre dann nach Plan, sagte MVG-Sprecher Maximilian Kaltner auf BR-Anfrage. Bis spätestens 4 Uhr Früh seien die Warnstreiks beendet, dann könne der Regelbetrieb wieder aufgenommen werden.

Bei der Bahn dürfte es vor allem im Fernverkehr noch zu Zugausfällen und längeren Verzögerungen kommen. Es brauche einige Stunden, bis die ICE- und IC-Züge dort seien, wo sie gebraucht würden, meinte ein Bahnsprecher. Zu Einschränkungen kann es demnach auch im Regional- und S-Bahnverkehr kommen. Das Gleiche dürfte auch für die Flughäfen gelten. Es sei möglich, dass es am Dienstag zu längeren Wartezeiten komme, sagte der Sprecher des Flughafens Frankfurt. Passagiere sollten sich auf eventuelle Verzögerungen im Betriebsablauf einstellen, frühzeitig den Status ihres Fluges überprüfen und genug Zeit einplanen. Beim Flughafen München GmbH (FMG) rechnet man nach Angaben einer Sprecherin mit "normalem Betrieb" und möglicherweise "erhöhtem Fluggastaufkommen".

In Würzburg kommt es morgen bei einigen städtischen Buslinien zu Einschränkungen wegen eines Streiktags der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der NVG Omnibus-Betriebsgesellschaft.

Tarifverhandlungen laufen weiter

Unterdessen gehen die Tarifverhandlungen weiter. Eine Annäherung ist nicht in Sicht. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) zeigte sich zwar zuversichtlich, dass man bis Mittwoch zu einer "guten" Lösung kommen werde, forderte aber die Gewerkschaften auf, dass diese nach ihren "hohen Forderungen" vielleicht auch ein Stück entgegenkämen.

Verdi-Chef Frank Werneke forderte dagegen von den Arbeitgebern Entgegenkommen. Das bisherige Angebot der Arbeitgeber finde "keinerlei Akzeptanz bei den Beschäftigten", so Werneke. Verdi und Beamtenbund fordern über eine Laufzeit von zwölf Monaten 10,5 Prozent, monatlich jedoch mindestens 500 Euro mehr, für die rund 2,4 Millionen Angestellten von Bund und Kommunen. Bund und Kommunen bieten fünf Prozent für 27 Monate. Sie lehnen einen monatlichen Mindestbetrag als Inflationsausgleich für untere Lohngruppen ab.