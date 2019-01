06.01.2019, 16:50 Uhr

Streikankündigung: Viele Flüge an Berliner Flughäfen gestrichen

Das Sicherheitspersonal an den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld wird am Montag die Arbeit niederlegen. Mindestens 40 in Tegel geplante Abflüge fallen deswegen aus. In Schönefeld gibt es mindestens fünf Ausfälle und 24 verspätete Flüge.