Bahnstreik-Ticker: Bayerns Bahnverkehr lahmgelegt

10.01 Uhr: Auch kleinere Regionalbahnhöfe in Bayern sind verwaist

Auch die meisten kleineren Bahnhöfe in Bayern sind komplett verwaist. Menschen sind nicht zu sehen, Pendler sind offenbar gut informiert. Die Regionalzüge und S-Bahnen sollen in Bayern ab 11 Uhr wieder starten. Ein Beispiel aus Oberbayern: Am Bahnhof Murnau am Staffelsee etwa fahren kaum Züge. Die Gleise sind leer und die Züge stehen im Bahnhof und warten auf ihren späteren Einsatz. In Murnau starten die ersten Bahnen erst wieder ab 11.30 Uhr.

9.47 Uhr: In Augsburg leere Gleise, aber volles Streiklokal

Am Augsburger Hauptbahnhof sind am Morgen auf dem Vorplatz lediglich die Tröten der streikenden Bahnmitarbeiter zu hören, an den Gleisen ist alles still, keine Züge, keine wartenden Fahrgäste. Die nächste Verbindung, so zeigt die Tafel an Gleis 1 an, geht erst um 13 Uhr 15 in Richtung Kiel.

Ein paar Busse immerhin fahren den Hauptbahnhof an: Der Regio-Anbieter Go Ahead hat einen Schienenersatzverkehr per Bus eingerichtet, auf den Strecken von Meitingen und Dinkelscherben nach Augsburg. Der schwäbische Fahrgastverband ProBAHN kritisiert, dass es seitens der Gewerkschaft schon wieder keine Notdienstvereinbarung gegeben habe, wodurch die Bahnreisenden erneut vollkommen ausgebremst worden seien, so Sprecher Jörg Lange. Ab 11 Uhr soll zumindest der Regionalverkehr wieder anlaufen.