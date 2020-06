Straßenschlachten in Stuttgart: Randalierer verwüsten Innenstadt

Hunderte Randalierer attackieren Polizei

Nach Angaben der Polizei waren zahlreiche gewalttätige Kleingruppen unterwegs, von mehreren Hundert Personen war die Rede. Wie viele Polizisten bei den Auseinandersetzungen verletzt wurden ist derzeit nicht bekannt. 20 Personen wurden vorläufig festgenommen. Zur Sicherheit bleibe die Polizei mit einem Großaufgebot in der Innenstadt präsent, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Parallel dazu werden Spuren gesichert und die Festgenommenen verhört.

Drogenkontrolle als Auslöser

Wie ein Polizeisprecher am Vormittag mitteilte, hatten die Ausschreitungen ihren Ursprung im Schlossgarten. Feiernde hatten sich dort mit einem Verdächtigen solidarisiert, der von der Polizei wegen eines mutmaßlichen Drogendeliktes kontrolliert worden war. Die Feiernden attackierten die Polizisten und zogen anschließend weiter in Richtung Schlossplatz.

Hintergründe der Randale in Stuttgart unklar

Auch an vergangenen Wochenenden war es immer wieder zu Auseinandersetzungen von überwiegend jungen Menschen mit der Polizei gekommen - allerdings nicht in dem Ausmaß. Die Hintergründe der Ausschreitungen in Stuttgart sind noch unklar. Die Polizei äußerte sich zunächst nicht dazu, ob die Drahtzieher der jüngsten Zerstörungen polizeibekannten Szenen zuzurechnen sind. Vor einigen Tagen hatte die Stuttgarter Polizei nach Vorfällen am Rande einer Demonstration von Grenzüberschreitungen gesprochen.